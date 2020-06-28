GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020
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GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.

GÜNDEM/28 HAZİRAN 2020
28.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.

(Muğla/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 29. haftaya Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/18.30/İstanbul/Gaziantep/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/17.30/İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde

Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi

Anne Necibe Çifçi:

"Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım"

Anne Songül Altıntaş:

"Evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

2- Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen gazetecisi: Yunus Nadi Abalıoğlu

Türk Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerinden biri olmanın yanı sıra fikir babası olduğu Anadolu Ajansı aracılığıyla Milli Mücadele'nin yurda yayılmasını sağlayan Yunus Nadi Abalıoğlu, vefatının 75'inci yılında anılıyor

Öğrencilik yıllarında Malumat dergisinde yazın hayatına adım atan, Rumeli, Tasvir-i Efkar, Yeni Gün, Anadolu'da Yeni Gün ve Cumhuriyet gazetelerinde kuruculuk ve başyazarlık yapan Yunus Nadi, 66 yıllık ömrünün 46 yılını ülkesinin özgürlüğü için kalem tutarak geçirdi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"

Başkentte esnaflık yapan ve bir süre önce Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası F.A, eşi ile tedavi gördüğü hastane odasında yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı:

"Kimse maskesiz hiçbir yere gitmesin. Bu şakaya gelmez, ben başıma gelene kadar umursamazdım. Ne sosyal mesafeye uyardım ne de başka bir şeye. Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"

"Bu hastalığın iyi yanı olmaz ama en azından insanlar eşini, dostunu, akrabasını tanımış oldu. Bu süreçte ben çocuklarımı emanet edecek bir yer bulamadım"

(Aykut Karadağ/Ankara)

***

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Kaynak: AA

Manşet

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