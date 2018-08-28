Gündem / 28 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ve katı yakıtlar istatistikleri ile 2017 yılı yaygın eğitim faaliyetleri araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Başbakan Saulius Skvernelis tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Linas Linkevicius ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Vilnius) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu 1. tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak. (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları başlayacak. (Fotoğraflı)

3- ABD Açık Tenis Turnuvası devam ediyor. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Devlet Arşivleri yeniden yapılandırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:

"Arşiv hizmetlerinde yetişmiş, emek sarf etmiş eski kurum personelimizin de yeni kurumumuza kazandırılması yönünde çalışmalarımız sürmektedir. Arşivlerimizin, bu arkadaşlarımızın omuzlarında ayağa kalktığını en iyi bilenlerdenim"

"Yeniden yapılanma; mevzuat hazırlığı, iş ve işlemlerin belirlenmesi ve bu çerçevede insan kaynağı planlamasını da içeren bir süreçtir. Bu süreç ilmek ilmek halı dokumak gibidir; bütün ayrıntılarıyla devam etmektedir ve hakkaniyetle sonuçlandırılacaktır"

"Eski Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde arşiv iş ve işlemlerinde çalışmakta olan toplam 488 kişiden yüzde 71'inin yeni teşkilatta göreve başladığını söyleyebilirim"

"Osmanlı Arşivi bugüne kadar ne şekilde varsa bugünden itibaren daha güçlü ve etkin olarak faaliyetlerini yürütecektir"

(Selma Kasap/Ankara) 2- Bayramda 500 bin civarında kişi otelde konakladı

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık:

- "Tatil döneminde vatandaşlarımız hem kıyı bölgelere hem de diğer bölgelere yoğun bir ilgi gösterdiler. Tatil döneminde aşağı yukarı 500 bin civarında vatandaşımız konaklama tesislerinde kaldı. Konaklama tesislerimizin tamamına yakınında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı"

- "Avrupa pazarında orta yaş ve üstünde çocuksuz ailelerin en çok ilgi gösterdiği aylardan biri eylül ayıdır. Şu an itibarıyla baktığımızda özellikle kıyı bölgelerimizde eylül ayı rezervasyonları da oldukça iyi seyrediyor"

(Leyla Ataman Koyuncuoğlu/Antalya)

3- ANALİZ - Trump, 24 yıllık NAFTA'yı yürürlükten kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 1994'ten bugüne yürürlükte olan ve ABD, Meksika, Kanada arasında serbest ticarete olanak sağlayan NAFTA'yı yürürlükten kaldıracağını duyurdu

ABD'nin ithal ettiği çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergisi uygulaması ise Meksika'yla yapılan yeni anlaşma kapsamında ortadan kalkmadı

Yeni anlaşma kapsamında, şirketlerin ABD ve Meksika'da imal edecekleri otomobillerde daha fazla yerli çelik, alüminyum ve otomotiv parçaları kullanma zorunluluğu bulunurken, imal edilen otomobillerin yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar kazanan işçiler tarafından üretilme şartı dikkati çekiyor

Anlaşma, fikri mülkiyetle inovasyonu koruyacak ve ekonomik büyümeyi destekleyecek yüksek teknoloji alanlarına daha sıkı kurallar ve denetim yöntemleri getiriyor

Trump, Kongre seçimlerinden önce ABD'nin otomotiv ve tarım sektörlerinde çalışan seçmenlerin oylarını toplamaya çalışıyor

Kanada'yı ABD-Meksika ticaret anlaşmasına dahil edebilmek için Trump'ın cuma gününe kadar vakti var

ABD ile Meksika arasındaki yeni ticaret anlaşmasının süresi 16 yıl iken, tarafların her 6 yılda bir anlaşmayı gözden geçirerek revizyon etme hakkı bulunuyor

(Övünç Kutlu/New York)

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