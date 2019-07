GÜNDEM / 27 Temmuz 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'ndeki aile kahvaltısında bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılacak.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Oğuzeli Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bor Belediyesini, Valiliği, Niğde Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, kentsel dönüşüm alanları ile Niğde Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından halka hitap edecek.

(Amasya/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar, Balıkesir ve Bursa kesimlerinde incelemelerde bulunacak.

(Manisa/10.30/Balıkesir/11.30/Bursa/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sona erecek.

3- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fransa Bisiklet Turu, Albertville ile Val Thorens arasındaki 20. etap yarışıyla devam ediyor.

5- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da başlayacak.

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Volos/16.45)

6- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İspanya temsilcisi Eibar ile karşılaşacak.

(Kössen/18.00)

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile Avusturya'da karşı karşıya gelecek.

(Ottensheim/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Tarihçiler "Doğu Akdeniz"in arka planını TTK TV'de anlatacak

Türk Tarih Kurumu, son dönemde Türk ve dünya gündemini meşgul eden Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege adalarındaki gelişmelerin tarihsel arka planını ve politik nedenlerini, YouTube üzerinden yayınlanacak videolarla, alanın önemli akademisyenlerinin değerlendirmeleri ile kamuoyuna anlatacak

Kurumun internet sitesinde yer alacak "Türk Tarih Kurumu TV"den yayınlanacak videolarda, dış politika konularının tarihsel, güncel ve siyasal, toplumsal boyutu Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Güray Kırpık gibi uzmanlarca aktarılacak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan:

"Türk Tarih Kurumu için bu kanal bir ilk. Çağın gereği aynı zamanda. Vatandaşlarımızı Doğu Akdeniz, Ege adaları ve Kıbrıs konularında bilgilendirmek hedefimiz"

"Akdeniz'de her an savaşa dönüşecek bir titrek denge, dehşet dengesi oluştu. Doğu Akdeniz'de yaşananların sebebini ilerde göreceğiz. Yaşananlar sadece hidrokarbon meselesi değil. Bu olaylar bu denizde, bu sahada tarihten beri hep yaşandı"

"Doğu Akdeniz'de en çok sahaya sahip olma hakkı Türkiye'nin. Ülkemizin büyük bir kıta sahanlığı hakkı var bunu kabul etmek istemiyorlar. Hak, hakka sahip çıkmak ile hak oluyor. Hakkın müdafaasının mücadelesini vermek zorundasınız. Bölgedeki en önemli önceliğimiz güvenlik"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) 2- Dünya borsaları ilk yarıda 7,6 trilyon dolar değerlendi

Yatırımcıların ekonomik kararlarını olumsuz etkileyebilecek güçte birçok jeopolitik ve siyasi gelişmenin yaşandığı ilk yarıda, risklerin fırsata dönüştürülmesi sonucunda dünya borsalarının değeri 2018 sonuna göre 7,6 trilyon dolarlık artış kaydetti

Söz konusu artışla dünya borsalarının değeri, ilk yarıda 82,3 trilyon dolara ulaşırken, New York Borsası sahip olduğu 24,2 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğü ile zirvedeki yerini korudu

İlk yarıda piyasa değeri açısından en hızlı artış yaşanan borsa İran olurken, en fazla kayıp Ukrayna borsasında görüldü

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3-"E-ticarette mobil alışverişin payı hızla artıyor"

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Öget Kantarcı:

"E-ticarette mobil, yükselişini hızla sürdürüyor. Yakın bir gelecekte gelişmiş ekonomilerde her beş kişiden üçünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7'sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağı öngörülüyor. Kullanıcılar geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor"

"E-ticaretin geleceğinde mobilin merkezde yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz"

"2019 yıl sonu itibariyle e-ticaret sektörünün ülkemizde yüzde 30 bandında büyümesini öngörüyoruz"

"Yılın ilk yarısını yüzde 25 büyümeyle geride bıraktık. Yılın ilk yarısı seçimlerin de etkisiyle alışveriş anlamında daha sakin geçti. Ancak ikinci yarıda okulların açılması ve yıl sonundaki dönemsel kampanyaların da etkisiyle yıl sonunda toplam büyümenin yüzde 30'a ulaşacağını öngörüyoruz"

"Bu yılın ilk 6 ayında e-ticaret sektöründe e-ihracatın öne çıktığını gözlemliyoruz"

(Eda Topcu/İstanbul)

***

