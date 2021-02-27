GÜNDEM / 27 Şubat 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na ve Saadet Partisi tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenecek eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

(Ankara/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor.

2- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 27. haftaya, Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/13.30/Rize/Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 24. hafta, Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Galatasaray maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo, Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi ve Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/15.15/Adana/14.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor, Altekma-Sorgun Belediyespor, Arkas Spor-Haliliye Belediyespor, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş ve Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/İzmir/14.00/16.30/Ankara/Bursa/Tokat/16.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Bursa/14.00/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına tek maçla devam edilecek, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 5 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

İlkokullarda tüm sınıf seviyelerinde 1 Mart'tan itibaren seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün toplam 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak

Ortaokul 8. sınıflar haftada 22 ders saati, lise 12. sınıflar ise haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlayacak

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak

Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıf öğrencileri de uygulama kazanımlarını yüz yüze eğitimle yapmaya başlayacak

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlatılacak

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak

(Selma Kasap/Ankara)

2- Van'da "evlat nöbeti" başlatan ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

Kızı için oturma eylemine katılan Atiye Dayan:

"Bütün HDP ve PKK mağdurlarına sesleniyorum, korkmayın sesinizi yükseltin. Biz de korkmuyoruz, eylemimiz çocuklarımızı alıncaya kadar devam edecek"

Oğlu PKK tarafından dağa götürülen Fevzi Yağmur:

"Bu eyleme sonuna kadar devam edeceğiz. Oğluma sesleniyorum, gelin ülkenize teslim olun, devletinize sığının"

Anne Begihan Ağa:

"Yüreğimi yaktılar, ailemin huzurunu bozdular. Onlardan çocuklarımızı getirmelerini istiyoruz"

(Mesut Varol/Necat Hazar/Van)

3- Anadol'un Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti

Anadol'un üretimi 1966'da başlamış olsa da satış ve trafik tescili için gerekli olan belgeler ve ilgili yönetmelik onayı Makina Mühendisleri Odasından 28 Şubat 1967'de alındı ve Anadol satışları da bu tarihten sonra 26 bin 800 liradan yapıldı

Üretimin sona erdirildiği 1984 yılına kadar 62 bin 923 adedi otomobil ve 30 bin 265 adedi pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet Anadol üretildi

Birçoğu klasik kabul edilen ve az sayıda kalan Anadol modelleri müzelerde ve bazı özel garajlarda sergilenirken, ikinci el satış sitelerinde satışına da hala devam ediliyor

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı