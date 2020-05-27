GÜNDEM / 27 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 27 Mayıs 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açılacak.

GÜNDEM / 27 Mayıs 2020
27.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Yeni normal" dönemde evden çalışmaya sıkça başvurulacak

İHÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu:

"Pandemi sonrası yeni normal dönemde ve daha sonrasında da home-office çalışmaya kanaatimizce sıkça başvurulacağından, konuya ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesini gerektiren durumların ve yargı alanını uzun yıllar meşgul edeceğini düşündüğümüz problemlerin değerlendirilmesi lazım"

"İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri bu dönemde de devam edeceğinden, bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin de ayrıca belirlenmesi gerekecektir"

"Çalışanların iş yeri dışından erişim sağladıkları veri tabanlarında diğer çalışanların, müşteri veya üçüncü kişilerin kişisel verileri yer alabilmektedir. Bunların güvenliğinin temininden işveren sorumludur"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- Hasadı başlayan patates ve soğan ihracatı kontrollü açılıyor

İç talebin karşılanması ve fiyat dalgalanması yaşanmaması ihracatı ön izne bağlanan soğan ve patates, hasat dönemiyle birlikte yakın takibe alındı

Her iki üründe de rekoltenin, geçen yıl üretiminin üzerinde olması bekleniyor

Soğan ve patateste oluşacak arz fazlası ürünün ihracata yönlendirilmesi için kontrollü bir şekilde ihracat ön izinleri verilmeye başlandı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Türkiye'den vazgeçemeyen turistler rezervasyonlarını iptal etmek yerine öteledi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Tarihi yaklaşan erken rezervasyonların küçük bir kısmı iptal edildi, genelde tarih ötelemesi yapıldı. Önceden yapılan rezervasyonların pandemi sürecinde iptal edilmeyip, ileri tarihe ötelenmesi aslında turistlerin Türkiye'den vazgeçmediğini gösteriyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"Yurt dışından rezervasyon yapmak isteyen yabancı misafirler ilgili tur operatörleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

***

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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