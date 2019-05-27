GÜNDEM / 27 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi ve Fikirtepe Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak, Fikirtepe Mahallesi sakinleriyle sokak iftarında buluşacak.

(İstanbul/12.00-20.32)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret edecek, Beylikdüzü spor kulüplerinin yetkilileriyle buluşacak, Bakanlığın İstanbul personeli ve aileleriyle iftar yapacak.

(İstanbul/13.30/14.00/20.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla bir araya gelecek, Bayrampaşa'da esnaf ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak, "İçişleri Bakanlığı Şehit Gazi Aileleri ve Personel İftarı"na ve Trabzon Karadenizliler Dernekleri buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu/Batı Dostluk Rallisi kamp alanında rallicilerle bir araya gelecek, ralli aracıyla şehir turu yapacak, Göbeklitepe ve Harran'a ziyarette bulunacak, THY İftar Programı'na iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.00-13.40/İstanbul/20.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret edecek, TEDAŞ Bostancı Misafirhanesi'de İstanbul Bilecik Derneklerinin iftar programına katılacak.

(İstanbul/11.00-20.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2018 yılı opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

2- Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının yansımaları takip ediliyor.

(Brüksel/Avrupa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Adana'da örgütün mahrem imamı oldukları öne sürülen 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Adana/10.00)

Zonguldak'ta FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Zonguldak/10.00)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı başlayacak.

Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek, A Milliler, ilk antrenmanlarını Zeynep Hotel'in sahasında gerçekleştirecek.

(Antalya/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Fabrika gibi lisenin milyonluk cirosu

Erzurum'daki Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği masa, sıra ve dolapların yanı sıra mobilya imalatından önemli miktarda gelir elde ediyor

Sektöre kalifiye eleman yetiştiren okul, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık cirosuyla adeta fabrikalara taş çıkarıyor

Bölüm Öğretmeni ve Alan Şefi Selçuk Dağdelen:

"Okulumuzda bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin değerinde üretim yapıldı. Bu kapsamda öğretmenlerimiz ücret alırken öğrencilerimize de 38 bin lira dağıtıldı. Yaptığımız ciroyu duyan vatandaşımız, Erzurum'daki bir okulun böyle bir üretim potansiyeli olduğuna inanmıyor ve inanmayanları okulumuza davet ediyoruz"

Öğrencilerden Mustafa İlbaş:

"Hem okulda çalışarak eğitim alıyoruz hem de aydan aya para kazanarak ailemize yardım edebiliyoruz, harçlığımız çıkartıyoruz"

(Fırat Özdemir/ Erzurum) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

2- Körfezde bayram tatili için son rezervasyonlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesine kadar 145 kilometrelik sahil şeridindeki otel, motel ve pansiyonlarda, hafta sonu başlayacak 9 günlük bayram tatili öncesi rezervasyonlar hızla tükeniyor

İç turizmde dağ, deniz, termal ve doğal güzellikleri ile tercih sıralamasında ilk sırada yer alan Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'nde oteller, pansiyonlar ve sahiller misafirlerini bekliyor

Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan:

"Edremit Körfezi'nde doluluk oranı çok şükür bu bayramda yüzde 100'ü bulacak. Esnafımız rahat bir nefes alacak. Gelen konuklarımızı da en iyi şekilde ağırlayacağız"

(Balıkesir-Çanakkale/ Hakan Firik)

3- Avrupa'dan Prof. Dr. Feride Acar'a liyakat madalyası

Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla tanınan ve İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı GREVIO'nun ilk başkanı olan Prof. Dr. Feride Acar'ı "Pro Merito" liyakat madalyası ile ödüllendirdi

Prof. Dr. Acar:

"İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasına katkıda bulunmaktan ve ilk 4 yılında GREVIO'nun başkanı olarak görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Avrupa Konseyi'nin bu katkılarımı takdir ederek beni böyle değerli bir ödüle layık görmesi benim için çok büyük bir onur kaynağı oldu"

(Burcu Çalık/Ankara)

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Kaynak: AA