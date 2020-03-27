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Ruhsar Pekcan, Ankara, Güncel

GÜNDEM / 27 Mart 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
GÜNDEM / 27 Mart 2020

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Terörle mücadelenin "kahramanları" yaşlıları yalnız bırakmıyor

Hakkari'de gerçekleştirdikleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere aman vermeyen güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor

Kentte onlarca yaşlının ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim eden Jandarma ekipleri, kurdukları sıcak ilişkiyle gönüllere dokunuyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık:

"65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik kurduğumuz grup kapsamında yardım çalışmalarımız da sürüyor. Gruptaki ekipler ile jandarma ve polisimiz de gayretle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor"

(Sayim Harmancı-Mehmet Dayan/Hakkari)

2- Savunma sanayisi sağlığa iyi gelecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Bugünlerde aktif olarak konuşulan ventilasyon cihazları gibi konularda savunma sanayisi şirketleri sonuna kadar kapılarını açmış ve her türlü kabiliyetlerini sahaya sürmüş durumdalar"

"Oluşan farkındalık milli teknoloji hamlesinin sağlık alanında harekete geçirilmesi için bir uyanma vesilesi olacak"

"Uzun vadede geleceğimiz için millilik ve yerlilik kavramına son derece önem vermek gerekiyor. Sektörlerin birbirleriyle konuşması, yapacağımız alımlarda, kullanımlarda oradan azami faydalanılması gerekiyor"

"Sektörde oluşan bilgi birikimi ve personelin yetkinliği bizim için önemli. Onların sağlığını korumak ve maksimum ölçüde faydalı olmalarını sağlamak açısından hem faaliyetlerimizi sürdürüyoruz hem de sağlık kurallarına azami uymalarını garanti altına alacak tedbirlerle çalışmalara devam ediyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Koronavirüs, Avrupa'nın un talebini olağanüstü artırdı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Bölge Başkanı Eren Günhan Ulusoy:

"Çeşitli Avrupa ülkelerinden olağan seviyenin üstünde un talebi ile karşı karşıyayız"

"Salgının kontrol altına alınması aylar sürse bile ülkemizde un sektörü, üretimine sorunsuz devam edecek ve halkımızı ürünsüz bırakmayacaktır"

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının hızlı ve kolay yayılıyor olmasının etkisiyle insanların sosyalleştiği restoran, kafe gibi alanların kapatılmış olması gıda tüketimini büyük ölçüde evlere taşıdı"

"Mevcut şartlar altında salgının gıda ürünleri üzerinde direkt bir etkisi olmadığını düşündüğümüzde, buğday veya un üretiminde ham madde kaynaklı bir problemin yaşanabileceğini düşünmüyorum"

(Gökhan Ergöçün/İstanbul)

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Kaynak: AA

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