GÜNDEM/27 Haziran 2020
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GÜNDEM/27 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlantıyla katılacak.

GÜNDEM/27 Haziran 2020
27.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:01

6 Nisan 1920

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 29. haftaya Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/Trabzon/İzmir/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 30. hafta Eskişehirspor-Altay, Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Boluspor, Adana Demirspor-Giresunspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Eskişehir/Ankara/17.30/İzmir/Adana/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital tehlikelere geçit vermiyor

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

- "Son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı erişimin engellenmesini sağladık"

- "Bu mücadelede ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çocukların kişisel bilgilerini, özel yaşamına ait fotoğraf ve videoları paylaşırken hassasiyet gösterilmeli"

"Çocuklarımızı internetteki dijital tehlikelerden korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu birimin daha etkin bir yapıya kavuşması, kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Faizli finansman, reel sektör ile finans sektörünü karşı karşıya getiriyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır:

- "Faizli finansmanda, bütün risk reel sektörün omuzlarına yüklenmektedir. Bu sistemde reel sektör ile finans sektörü adeta birbirinin rakibidir, nimet-külfet paylaşımı yoktur"

"İktisadi ve finansal krizlerin başlıca sebebi faiz ve kumar içerikli işlemlerdir"

"İslam iktisadı diye bir disiplinin olmadığı şeklinde görüşler, bilgiye ve iyi niyete dayanmıyor"

"İstanbul, tarihsel birikimi, kültürel zenginliği, genç ve dinamik nüfusu ile İslami finansın merkezi olma potansiyeline birçok açıdan sahip"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- "İlklerin doktorları"nın başarısı, Ömer Özkan bebekle katlandı

- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesörler Ömer ve Özlenen Özkan çifti, kadavradan rahim nakli yaptıkları Derya Sert'in çocuk hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor

- Prof. Dr. Ömer Özkan:

- "Yüz, kol ve rahim nakilli hastalarımız çocuklarımız gibi oldu. Çocuklarımızla ilgilendiğimiz kadar onlarla da ilgileniyoruz. Bebek de doğunca ailemize bir üye katılmış gibi oldu"

- Prof. Dr. Özlenen Özkan:

- "Kendi hamileliğimde bu kadar gün saymamıştım. Sanki hiç geçmiyor gibiydi. Hafta hafta saydık. Kendim anne olmuş gibi belki daha fazla mutlu oldum"

(Süleyman Elçin/Antalya)

***

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Kaynak: AA

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