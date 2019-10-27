GÜNDEM / 27 Ekim 2019

27.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Uluslararası İnşaat Çalıştayı"na katılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut Dağı'nı, Arsameia'yı, Kahta Yenikale'yi, Cendere Köprüsü'nü, Karakuş Tümülüsü'nü, Perre Antik Kenti'ni ve Adıyaman Müzesi'ni ziyaret edecek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Adıyaman/10.40-17.15) (Fotoğraflı-Görüntü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler ve gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntü)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlatılan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor ve Göztepe-Kasımpaşa karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Malatya/14.00/Ankara/İzmir/16.30) (Fotoğraflı-Görüntü)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor, Giresunspor-Eskişehirspor ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(Erzurum/14.00/Giresun/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma ve Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.15/13.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat, Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/15.15/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol, Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00/İzmir/15.00/Bursa/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta iki maçla tamamlanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si koşulacak.

(Meksiko City/22.10)

ÖZEL HABER

1- Demir İpek Yolu'nun 2 yıllık serüveni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında 2 yılda 275 bin ton yük taşındı"

"Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri, yaş sebze meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Kalemkarın Pembe Köşk'teki imzası bir asır sonra fark edildi

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 10 Eylül 1923'te bir bağ evi olarak satın aldığı ve ailesiyle 48 yılını geçirdiği Pembe Köşk'ün tavan süslemesini yapan kalemkarın imzası, yaklaşık bir asır sonra fark edildi

Ankara'nın başkent ilan edilmesi sonrası sosyal ve kültürel hayata dair birçok ilke ev sahipliği yapan köşkün tavan süslemelerini, bir çiçek resminin dal kısmına attığı imza ile "Dersaadetli Muhammet"in 1924'te yaptığı anlaşıldı

İsmet İnönü'nün kızı ve İsmet İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker:

"Konuklarımıza bu evin tarihini anlatırken sürekli soruyorlardı 'Bu süslemeleri kim yaptı, ne zaman yaptı?' diye. Bir şey söyleyemiyorduk, elimizde hiçbir kanıt yoktu. Bir konservasyon sırasında tavanı temizleyen arkadaşımız, tavanın köşesinde bu süslemeleri yapan kişinin imzasını buldu"

(Barış Gündoğan/Ankara)

3- Türkiye ABD'de mobilya AVM'si kuracak

MODOKO Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan:

"ABD'de birkaç AVM belirledik, pazar hareketliliğine göre eleme yapacağız. Masrafların yüzde 75'ini TİM, yüzde 25'ini ise firmalarımız değil MODOKO olarak biz karşılayacağız"

"Bu yapı istediğimiz randımanda kurulursa, ilk yılda 1 milyar dolarlık satışın üstüne çıkabiliriz"

(Gökhan Ergöçün/İstanbul)

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Kaynak: AA