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GÜNDEM / 26 Nisan 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

26.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:02
GÜNDEM / 26 Nisan 2020

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı:

"Dünyayı etkisine alan Kovid-19 pandemisinin ticaretimiz üzerinde etkisini en aza indirmek ve dış ticareti mümkün olduğu kadar etkin ve yüksek kapasiteyle sürdürmek için hayata geçirdiğimiz 'Temassız ticaret" uygulamalarımızı başarıyla sürdürüyoruz"

"Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan ticari araç sayısı 24 Nisan'da 1449 oldu. Bu sayı ile pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara oldukça yaklaştık"

"İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da vagonlarla insan teması olmadan ticareti gerçekleştiriyoruz. Mart ayında Kapıköy'den 781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak 1633 vagona ulaştı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Elektronik haberleşmede yatırım arttı, 5G ve ötesine zemin hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde geçen yıl sonu itibarıyla 2018'e göre sektörde yapılan yatırımların tutarı yüzde 52'den fazla artarak 10,2 milyar liraya ulaştı"

"Sektördeki tüm operatörlerin yatırımları ise 2019'da, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37 artışla 13 milyar liraya yaklaştı"

"Bu yatırım ivmesi, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, fiber altyapıları çok daha hızlı ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların sürmesini bekliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Sağlık Bakanlığı, diş tedavisi sırasında alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncelledi

Enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, hastanın şikayetinin öncelikle telefon, mesajlaşma veya video konferans yoluyla değerlendirilerek mümkünse zorunlu olmayan başvuruların ertelenmesi gerektiği belirtildi

Kişisel koruyucu ekipmanların hazır bulundurulması, başkaları tarafından dokunulabilen ve kolay dezenfekte edilemeyen dergi, gazete, broşür ve oyuncak gibi nesnelerin ortamdan kaldırılması gerektiği vurgulandı

Hasta bekleme alanlarında sosyal mesafenin sağlanması, hasta bekleme alanları uygun "sosyal mesafeye" izin vermiyorsa veya hastaların tercih etmesi durumunda kişisel araçlarında veya cep telefonu ile temasa geçebilecekleri şekilde binanın dışında beklemeleri tavsiyesinde bulunuldu

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA

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