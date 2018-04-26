Gündem / 26 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ayrı ayrı kabul edecek, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/15.00/14.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşecek.

(TBMM/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü'nde KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü" etkinliği ile "Yeni Sisteme Doğru Güncel Politika" konulu konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstihdam Fuarı'na, bazı hizmet binalarının açılışına, MÜSİAD tarafından gerçekleştirilecek "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu programa ve SESOB Mesleki Sınav Merkezi açılışına katılacak.

(Sakarya/11.00/13.30/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Kubilay Karaman'ın Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Erzurum/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İleri Teknoloji Okulları Tanıtım Programı"nda konuşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.

- Eroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, DKMP Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Projeleri dahil temel atma ve sertifika dağıtım törenlerinde yer alacak.

(Muş/09.15-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında Green Park Otel'de, "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi "ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayii Zirvesi ile Üniversitelere Yönelik Patent Yarışması'na katılacak.

(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğinde düzenlenen İhracat ve Yatırım Zirvesi ile Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 7. Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı açılışına iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akmecit köyünde "Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına ve Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde "Urfa Tarım Fuarı"na katılacak.

(Şanlıurfa/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal-Atletico Madrid ve Marsilya-Salzburg maçları yapılacak.

(Londra/Marsilya/22.05)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Zalgiris-Olympiakos, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçları oynanacak.

(Kaunas/20.00/Vitoria/22.00)

5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup, Garanti Koza Park'ta devam ediyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Elektronik haberleşmede yeni dönem

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"28 Nisan'da yürürlüğe girecek Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği ile abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulması sağlanacak"

"Düzenlemeyle elektronik ortamda abonelik tesis edilecek. Abone onayıyla tesis edilen işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmecide olacak"

"Bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- ALTAY tankı için iddialı hedef

SSM Müsteşarı İsmail Demir:

"(ALTAY tankının seri üretimi) Her şey çok hızlı olacak. Hedefimiz mümkünse sözleşmeyi hemen yapmak"

"18 ay sonra tankımızın hattan çıkmış olmasını bekliyoruz. Çok çok iddialı bir hedefimiz var"

"(Tank motoru projesi) İhaleye çıkarılırken verilen sürenin sözleşmede daha aşağıya çekilmesi için uğraşacağız"

(Göksel Yıldırım/Antalya)

3- "Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız"

- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2005'ten bu yana, aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 2 bin 200'ün üzerinde hastaya nakil gerçekleştirildi

- Rektör Prof. Dr. Ahmet Ahmet Kızılay:

- "Fiziki kapasitemiz ve insan kaynaklarımız çok sayıda ameliyatı aynı gün yapmaya yeterli. Karaciğer naklinde Avrupa'da bir numarayız, dünyada ise ikinci sırada yer alan büyük bir merkez konumundayız"

- Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yılmaz:

- "Şu ana kadar 2 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli yaptık. Geçen yıl 223, bu yılın ilk 4 ayında ise 80 karaciğer nakli gerçekleştirdik"

- "Yüzde 95'in üzerinde bir başarıyla karaciğer nakilleri gerçekleştiriyoruz. Bu başarıyı nakildeki bilgi birikimimiz getirdi"

(Orhan Yoldaş/ Malatya) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

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