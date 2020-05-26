GÜNDEM / 26 Mayıs 2020 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenecek "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenecek "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kronik hastalığı olan yaklaşık 9 bin kişiye aylık nakdi yardım ve elektrik faturası desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Kronik hastalık yardım programımız kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine aylık düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz"

"Ayrıca kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahibi 2 bin 135 vatandaşımızın da elektrik fatura bedellerine destek sağladık"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Akıllı Tarım Atölyeleri hem gençlere tarımı sevdirecek hem de icat yaptıracak

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

"Okullarda oluşturulacak Akıllı Tarım Atölyeleri ile tarımı ortaöğretim çağındaki çocuk ve gençlerin gündemine sokacağız. Çocuklarımız erken yaşlarda teknolojiye olan ilgilerini tarım teknolojilerine odaklayarak üretime destek sağlayacak"

"Bu gençlere laboratuvar ortamında bilişim sistemleri teknolojilerinin gerektirdiği donanımları, temel eğitimleri verirken kodlama, robotik kodlama gibi ileri eğitimleri de vereceğiz. Bir eğitim öğretim yılını kapsayacak planlama içindeyiz"

"Projeyi ilk olarak özel ya da kamu ayrımı yapmadan birkaç okulda pilot olarak hayata geçireceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde bu işi daha somut noktaya taşıyıp süreçleri başlatacağız"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- TSE salgın sonrası hazırlıklarına odaklandı

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin:

"Pandemi sonrasında dünyanın iyi örneklerini inceleyip üretici ve ihracatçılarımızın ihtiyaç duyacağı belgeler ve standartlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şu anda en fazla ağırlık verdiğimiz alan burası"

"Güvenli üretimin belgelendirilmesi alıcılar ve hedef pazarlarda da bir güven unsuru oluşturacak. İhracat pazarlarımızın tamamında güvenli üretime yönelik bir arayış var"

"Üretimde alınan tedbirlerin değerlendirileceği ISO toplantısında TSE'nin uygulaması muhtemelen üyeler arasında paylaşılan bir örnek olacak. Bu dönemde güvenli ve tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilen bir üretim, belgelendirmeye de konu olmuşsa bunun da TSE tarafından yapılması özellikle sanayi ürünü ihraç ettiğimiz pazarlarda önemli bir güven sağlayacaktır"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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Kaynak: AA