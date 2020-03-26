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Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Ankara, Güncel

GÜNDEM / 26 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

26.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:02
GÜNDEM / 26 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri telekonferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını odaklı toplantı yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüse karşı 19 "altın" öneri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşların yeni tip koronavirüsten korunmaları için dikkat etmeleri gereken önlemleri içeren 19 maddelik bir liste hazırladı

Listede, salgınla mücadelede kişisel temizlik, hijyen tedbirlerinin yanı sıra "TV başında hareketsiz uzun saatler geçirmeyin", "Su kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösterin" gibi tavsiyeler bulunuyor

Tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödenmesi hizmetinden yararlanabileceği anımsatılarak listede bu işlemlerin nasıl yapılacağına yönelik bilgiler veriliyor

TÜİK'in, "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" çalışmasına göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri 7 milyon 550 bin 727 kişi bulunuyor. 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar, nüfusun yüzde 9,1'ini oluşturuyor

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Garlara da "termal kamera" takılıyor

TCDD Genel Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri kapsamında gar ve istasyonları sürekli dezenfekte ederken, yoğunluğun en fazla olduğu yerlere termal kamera yerleştirmeye başladı

İlk olarak geçen yıl 2 milyona yakın yolcunun kullandığı Ankara YHT Garı'na monte edilen termal kamerayla buraya giriş-çıkış yapan tüm vatandaşların vücut ısıları ölçülecek, ateşi kritik seviyede olan vatandaşlar maske verilerek, sağlık ekiplerine yönlendirilecek

Marmaray'da Söğütlüçeşme, Yenikapı, Üsküdar, Bakırköy istasyonları ile konvansiyonel yolculara hizmet veren Kapıkule, Ankara, Basmane, Eryaman, Konya ve Eskişehir garlarına kamera takılacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- TMO'dan vatandaşlara "Ürün stoklamaya gerek yok" mesajı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Üretim ve ürün arzında kesinti olmayacak. İnsanlar evlerinde durdukları sürece tüketebilecekleri kadar miktarda ürün alsın. Uzun aylar kullanılacak ürün stoklamaya gerek yok. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi var"

"Türkiye'nin zorunlu tutması gereken miktarların üzerinde stokumuz var. Hasat dönemi birkaç ay sonra başlayacak olmasına rağmen uzun süre yetecek stoklarımız bulunuyor"

"Hem toptan hem de perakende satış fiyatlarımız çok uygun"

(Deniz Çiçek Palabıyık/Ankara)

***

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Kaynak: AA

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