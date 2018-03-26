Gündem / 26 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareket edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İŞKUR'la Türk Telekom arasında 2 bin 500 tekniker alımına ilişkin Türk Telekom Genel Müdürlüğünde yapılacak protokol imza törenine katılacak.

Bakan Arslan, 68. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na da iştirak edecek.

(Ankara/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek 106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek Kütüphaneler Haftası açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin en büyük girişimcilik zirvesi "G3 Forum"un 10'uncusu gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Mısır'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün kampüste düzenlediği "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılacak.

(Düzce/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimine ilişkin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/08.30)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

(İstanbul/10.00)

Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.00)

Konya'da 161'i tutuklu 478 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası görülecek.

(Konya/09.30)

İzmir'de darbe girişimine ilişkin davada, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 280 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00)

Bolu'da 23'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı FETÖ'nün Milli Eğitim yapılanması davası görülecek.

(Bolu/10.00)

3- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapılacak hazırlık maçı öncesi Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, son çalışmasını aynı statta yapacak.

(Podgorica/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın son maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Köylünün hayat standardını yükseltmek için çalışıyoruz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Elimizden geldiği kadar, özellikle köyde yaşayan kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek, onların gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. 250 köy projemiz ve diğer benzer projelerin üzerinde daha çok duracağız"

"Üretimde sistemli bir planlama yapacağız. Arz ve talep dengesini üretimde gözeteceğiz. Talebe göre üretim yapacağız. Ürünün fazlasının ihracını daha iyi planlayacağız. Bunlar basit konular gibi gözükse de inanın bu Türkiye'nin tarımsal geleceği açısından büyük önem arz ediyor"

(Rauf Maltaş/Şanlıurfa)

2- Halka arzda yatırımcının yüzde 80'inden fazlası yabancı

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:

"Biz 2018 yılına çok nitelikli, büyük şirketlerimizin halka arzıyla başladık. Bazılarında yerli yatırımcıya gerçekleşti, 7-8 kat talep geldi, diğerlerinde genelde yabancı yatırımcı ilgisi yoğundu. Türk şirketlerini yüzde 80'in üzerinde yabancı yatırımcı satın aldı"

"Bu son dönemde maalesef bizimle ilgili, negatif, önyargılı reyting kuruluşu değerlendirmelerine rağmen satışlar bu şekilde gerçekleşti"

"Bir tarafta raporlara bakacaksınız, reyting kuruluşları 'yatırım yapma' diyecek, diğer tarafta yatırım yapan arkadaşınız yüzde 47 kazanacak"

"2018 ciddi anlamda halka arzda başlangıç yılımız olacak. Geçen yılı 5'e, 6'ya, 10'a katlarız"

(Haluk Yüksel/Bursa)

3- Korunmaya muhtaç çocukların

ŞEFKAT YUVALARI - "Kızım benim için yaşama amacı oldu"

Yaklaşık 5 yıl önce 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olan Yavuz ve Necmiye Dağıtmaç, kendilerine "emanet" edilen kızlarının gülüşü ve sesiyle dolan evlerinde aile olmanın tadını çıkarıyor

Yavuz Dağıtmaç:

"İyi ki böyle bir sistem Türkiye'ye gelmiş. Biz evlat edinme müracaatı yapsaydık belki 55 yaşına kadar bu sevgiyi tadamayacaktık. Kızım evimize neşe, ses getirdi. Kızım benim için yaşama amacı oldu"

"Velayetin bende olması önemli değil. Biz günümüzü yaşıyoruz. Kızıma, 'yaratanın emaneti' diyorum. Emanet olduğu için daha fazla dikkat ediyor, üstüne titriyoruz"

(Andaç Hongur/İstanbul)

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