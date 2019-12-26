GÜNDEM / 26 Aralık 2019

26.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 4. Kültür Sanat Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının hazır bulunacağı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2018 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(İdlip/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve heyetini kabul edecek, konuk heyet ile "Kur'an Sergisi" açılışına katılacak.

(Ankara/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski astsubay 16 sanığın yargılanması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Adana/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Karaköy'de başörtülü bir kadına saldırdığı iddiasıyla dava açılan sanık, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Afrika'ya açılan kapı Libya'ya ihracat hedefi 10 milyar dolar

MÜSİAD Libya Temsilcisi Murtaza Karanfil:

"2020 için Libya'ya ihracatın yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz"

"Mısır, Tunus, Cezayir ve Orta Afrika ülkelerine açılan kapı olarak gördüğümüz Libya'nın bu özelliğinin doğru kullanılması halinde 10 milyar dolarlık ihracat rakamını kolayca yakalayabiliriz"

"Libya'ya hazır giyimden mobilyaya, gıdadan otomotiv yedek parçaları ve yapı malzemelerine kadar farklı kalemlerde ürün ihraç ediyoruz. 2019 ihracat beklentimiz 1,9 milyar dolar"

"IMF'nin Libya ekonomisi için açıkladığı büyüme tahmini yüzde 4,27. Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için büyük fırsatlar barındıran bu pazar, hükümetimizin sağladığı ortamla iyi değerlendirilmeli"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Mesleki eğitim proje okullarının tamamı "kalite güvence sistemi" kapsamında değerlendirildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Ekim ve kasım aylarında 264 proje okuluna saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve dış değerlendirme süreçleri tamamlandı"

"Dış değerlendirme ekiplerine ilk kez 158 sektör temsilcisi de katıldı"

"Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermek"

(Selma Kasap-Ankara)

3- Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu

Üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için kantininde çaycı olarak çalıştığı tiyatroda kendini bulan Doğan Doğru, eğitim gördüğü Zootekni bölümünü bırakarak konservatuvar okumasının ardından yaklaşık 14 yıl oyunculuk yaptığı Konya Devlet Tiyatrosuna müdür oldu

Doğan Doğru:

"Başladığım yerle şu anda olduğum yer arasında hiçbir fark yok. Önemli olan aynı çatı altında olmak. Burada çay verirken de çok mutluydum, şimdi daha mutlu oldum, evet... Bu tiyatroya sanat yönetmeni olabildim"

(Melike Kınacı/Konya)

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Kaynak: AA