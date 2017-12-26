Gündem / 26 Aralık 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad ziyareti- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Çad'a hareket edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad ziyareti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hartum Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Çad'a hareket edecek.
- Erdoğan, Encemine Uluslararası Havalimanı'?ndaki resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
- Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Debi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek.
- Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havalimanı'na hareket edecek.
(Sudan/Çad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BYEGM Basın Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Fotoğrafları Sergisi'nin açılışına katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı sahne gösterisini izleyecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
(Ağrı/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kadın Kolları İlçe Başkanları ve kadın STK temsilcileriyle yemek programına katılacak.
(Malatya/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aralık imalat sanayi ve kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/14.30 )
3- TÜİK, aralık ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile 2016 yılı imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek amacıyla işgal altındaki Filistin topraklarında düzenlenen gösteriler takip edilecek.
(Doğu Kudüs/Batı Şeria/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin devlet başkanları, Moskova'daki gayriresmi zirvede bir araya gelecek.
(Moskova) (Fotoğraflı)
3- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurulmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının yargılandığı dava Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Davada, sanık savunmalarının alınması planlanıyor.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 42'si tutuklu 52 kişinin yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 83'ü tutuklu, 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerinde bulunduğu 71 kişinin yargılandığı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan örgütün sendikalarından kapatılan Aktif-Sen'in yöneticisi 22 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarıyla kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin 5'i firari, 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul)
- Siirt'te FETÖ'nün darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan eski rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Siirt/09.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okçular Vakfı Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılışına katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu, Gençlerbirliği-Bursaspor ve Galatasaray-Bucaspor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/18.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda TOFAŞ, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımıyla karşılaşacak.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Gemlik için planlama süreci başlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
"(KHK'da yer alan Gemlik ilçesine ilişkin düzenleme) Önümüzdeki günlerde planlama süreci başlayacak. 'Nasıl, nerede, ne yapılacak', onlara karar verilecek ve çok hızlı olarak da burada konutlar inşa edilip riskli binalar yavaş yavaş taşınacak"
Bütün çalışmalar tabii ki Türkiye'yi sağlam bir zemin üzerinde oturtabilmek planı üzerine kurulu"
"Yapılan anketlerde gördüğümüz, hiç kimse orada, o mahallede kalmak istemiyor. Çünkü orada kalmak demek ileride olacak bir depremde ölmek demek. Böyle bir can tehlikesini kimse taşımak istemiyor"
(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara) 2- TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - Beytüşşebap özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor
- Görevlendirme yapılan Beytüşşebap Belediyesi, yürütülen hummalı çalışmalarla ilçeyi yıllardır özlemini çektiği hizmetlerle buluşturuyor
- 1 milyon 200 bin lira tutarındaki içme suyu arıtma tesisi ve 400 tonluk depo projesinin tamamlanmasıyla ilçe halkı temiz suya kavuşacak
- Belediye Başkan Vekili Murat Şener:
- "Eskiden maaşlar bile zor ödenirken şimdi yatırım yapan bir belediye konumuna geçtik"
- "Gelirlerin düşük olması hizmet yapmamıza engel değil. Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir, müreffeh bir ilçe için çalışmalarımız sürüyor"
(Ekrem Payan/Şırnak)
3- Limak savunma ve madenciliği radarına aldı
- Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir:
- "2018'de faaliyet gösterdiğimiz mevcut sektörlerin yanı sıra madencilik ve savunma sanayi sektörlerinde de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi istiyoruz. Bu sektörlerde önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Nitekim 2017'de bunun hazırlıklarını tamamladık ve gerekli altyapıyı oluşturduk"
- "İnşaat sektöründe yurt içi ve dışında önemli projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle Hindistan'daki inşaat projelerine yakın ilgi gösteriyoruz"
- "Kuveyt'te yeni inşaat ve altyapı ihalelerini yakından takip ediyoruz. Benzer şekilde, Rusya pazarına büyük önem veriyoruz"
- "Limak Grubu olarak, stratejik planlarımız ve risk değerlendirmelerimiz çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde büyümeye, kapasite artırımlarına ve yeni yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz. 2018 için geçmiş yıllarda olduğu gibi, yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz"
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
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