GÜNDEM / 25 Şubat 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi kabul edecek.

(TBMM/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşiltepe ve Saratlı belediyelerini, Süt Birliklerini, esnafı, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, kanaat önderleriyle buluşacak.

(Aksaray/10.40/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tayakadın Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulunu, Valiliği, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Edirne Lisesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni ile Ziya Öğretmen Eğitim Buluşmaları Programı'na katılacak.

(Edirne/10.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükçekmece Belediyesini ziyaret edecek, Kovid-19 salgını ile mücadelede görev yaparken yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek zeytin dikim etkinliğine katılacak, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta esnafı ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, kuraklık ve iklim değişikliğinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edilecek, daha sonra Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile görüşecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk T129 ATAK helikopterinin teslim törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile kırmızı et üretim verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, Büyükelçiler Konferansı'nda hitapta bulunacak. Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB ülkelerinin liderleri, Kovid-19 salgını tedbirleri ve aşı konularında video konferans yöntemiyle zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı'da Valilik il değerlendirme toplantısı ve protokol imza törenine iştirak edecek, Çamurlu köy okulunu, Ağrı Dağı'nda kampçıları, İshak Paşa Sarayı'nı, Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ağrı/10.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş mücadelesi 15 maçla tamamlanacak.

3- TFF 1. Lig'in 23. haftası Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankaraspor-Tuzlaspor ve Bursaspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçlarında deplasmanda; VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik, Eczacıbaşı VitrA ise İtalya'nın Unet e-work UYBA takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Police/Busto Arsizio/20.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto maçı yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 28 ŞUBAT POSTMODERN DARBESİNİN 24. YILI - 28 Şubat'ta ekonomi de "darbe" aldı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat süreci, ülke ekonomisinde de onarılması zor yaralar açtı

Postmodern darbe nedeniyle 1997-2000 döneminde sermaye kesimine 34 milyar dolar fazladan faiz ödenirken, dolar/TL paritesi 5,5 kat, faiz giderleri 9,4 kat arttı

1997'de yüzde 7,5 büyüyen Türkiye ekonomisi 2001'e gelindiğinde ekonomik krizinin de etkisiyle yüzde 6 küçüldü

MÜSİAD Genel Başkanı Başkanı Abdurrahman Kaan:

"Bu süreç Türkiye ekonomisini 2001 yılında yaşayacağı büyük ekonomik krize sürükleyen başlıca etken olmuştur"

"28 Şubat'ın muhtemel ekonomik etkilerinin 250 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:

"Türkiye, özellikle uluslararası yatırım ortamından koparılmıştır"

TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Doğan:

"Ülkemizdeki bazı yerli firmalarımız özellikle Anadolu sermayesi çöküşe sürüklenirken, yabancı sermaye girişi durdu"

(Uğur Aslanhan/ İstanbul)

2- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Türkiye'deki ekonomik reformlar Alman yatırımcıların ilgisini artırıyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt:

"Kapsamlı yatırım teşvikleri, ekonomik reformlar ile sıkı para politikası Türkiye'nin ekonomisini ve yatırımcı ilişkilerini güçlendirecek"

"Reel faiz oranına izin veren para politikası, yatırımcıların güvenini tazeleyerek önemli miktarda fon girişi sağladı ve Türk lirasının değerlenmesine yol açtı"

"Gümrük Birliği 2.0'ın AB üyesi İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ticaret odaları gibi, her iki taraf için de daha fazla rahatlık sağlayacağını düşünüyoruz"

"Bankacılık, yatırım ve şirket satın alma geçmişi bulunan biri olarak, Türkiye'nin gerçek değerinin altında kıymet gördüğünü düşünüyorum"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- Şırnak'a önce huzur sonra yatırım geldi

5 yıl önce yaşanan terör saldırılarının ardından yürütülen operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Şırnak'ta, 233 girişimcinin kurduğu iş yerlerinde 1798 kişi istihdama kavuştu

Bu yatırımlardan salgın ile mücadelenin yoğun yaşandığı son bir yılda gerçekleşen 71'i 426 kişiye iş ve AŞ sağladı

Vali Ali Hamza Pehlivan:

"OSB'lere olan ilgi bizleri memnun ediyor. Salgının bertaraf olmasıyla sonuçların çok daha iyi olacağını düşünüyorum"

Yatırımcı İbrahim Halil Erkan:

"12 milyon liralık sermaye ile yatırım gerçekleştirmiş olduk. Bunun devamı da gelecek"

(Ekrem Payan/Şırnak)

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Kaynak: Anadolu Ajansı