GÜNDEM / 25 Nisan 2021

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında tekler finalini izleyecek, final öncesi açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 37. haftası Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü, Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/16.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor, Akhisarspor-Altay, Tuzlaspor-Adana Demirspor, Bursaspor-İstanbulspor, Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altınordu-GZT Giresunspor, Menemenspor-Eskişehirspor maçları yapılacak.

(Adana/Balıkesir/Bolu/Manisa/İstanbul/Bursa/Ankara/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta; 2, 3. ve 4. gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak, şampiyonada 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Varşova/17.00)

6- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de sona erecek, milli sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar, Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Adem Asil barfikste final mücadelesine çıkacak.

(Basel/15.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasına Türk Telekom-TOFAŞ maçıyla devam edilecek.

(Ankara/15.15) (Fotoğraflı)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesi AA'ya konuştu:

"Şu anda büyük bir gönül rahatlığıyla, memnuniyetle bu yeni vizyonumu ve siyasetimi (iki devletli çözüm) ortaya koyuyorum çünkü Türkiye'nin de tam desteği vardır"

"1974'te Mehmetçiğin Ada'ya gelmesiyle buradaki barış ve istikrar bu günlere kadar sürebilmiştir. Bunun bozulmaması için artık dengenin de korunması lazım. O denge, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsamlı, iki devlete dayalı bir anlaşmadır"

"O da (Guterres), Annan Planı ve Crans Montana'da yaşananlardan sonra gerçekçi bir zemin olmadığını biliyor. Guterres, yolladığı davet mektubunda, 'bu defa aynı olmasın, yeni fikirlerle gelin' dediğinde o da bizim Cenevre'ye farklı düşünceyle gittiğimizi biliyor"

"AB, Cenevre'de kesinlikle masada olmayacaktır. Kıbrıslı Türkler için AB bir taraftır"

"Kıbrıs'ta, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki egemen ve bağımsız devletin iş birliğiyle bir kalıcı ve sürdürülebilir anlaşma olabilir"

(Muhammet İkbal Arslan - Lefkoşa)

2- Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile "Bankacılık Söyleşileri":

"100. yıla giderken ilk hedefimiz, iş modeliyle, organizasyon ve hizmet modeliyle, şube yapısıyla, çalışanlarının yetkinliğiyle ve teknoloji altyapısıyla geleceğin bankasını inşa etmek"

"Bankalar artık birer teknoloji şirketine dönüşüyor. Bankacılık sektörünün geleceğini bu dönüşüm belirleyecek"

"Ekonomide serbest piyasa dinamiklerine güvenmemiz ve çalışmasına fırsat vermemiz, öngörülebilirliği sabırla tesis etmemiz sorunları çözmek için yeter"

"Türkiye'nin kaybettiği bir yerde kazanan olmaz. Hepimiz aynı gemideyiz. El birliğiyle bu fırtınalı dönemi aşacağız"

(Murat Birinci/ İstanbul)

3- TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - "Turizmin başkenti" Antalya, açık hava müzeleriyle göz kamaştırıyor

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel:

"Antalya bölgesi gerçekten dünyanın en güzel kültürel mirasının bulunduğu, korunduğu bir bölge. Dağıyla taşıyla tüm coğrafya adeta bir açık hava müzesi"

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer:

"Ziyaretçiler, yeşil ve mavinin tonları arasında tarihin içinde yolculuk yapabiliyor"

Myra Andriake Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik:

"Antalya, sahillerinde Likya'yı, Pamfilya'yı, dağlarında Pisidya'yı, Milyas'ı, Kibyratis'i kucaklayan farklı zamanların farklı kültürleriyle özel bir coğrafyada sahnelenen bir kültür sanat sergisi gibi"

(Ekip/Antalya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı