GÜNDEM / 25 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 25 Mayıs 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

GÜNDEM / 25 Mayıs 2020
25.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz"

"Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Tayland'a elma ihracatının önü açıldı. 'Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değildir' dediğimiz Çin pazarı da kapılarını süt ve süt ürünlerimiz için açtı"

"Bu ülkelerin yanı sıra, Japonya, ABD, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi ülkelere yaş meyve ürünlerinin ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri ile koordineli olarak devam ediyoruz"

"Tarım ürünlerimizin ihracatında pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uzak coğrafyalardaki pazar payımızın artırılması noktasında önümüzdeki dönemde de yeni pazar açılımı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Tu¨rkiye-ABD ikili ticareti Kovid-19 su¨recinden gu¨c¸lenerek c¸ıkacak

ABD'ye ihracatta ilk çeyrekte yakalanan yüzde 10,7'lik artışın ardından nisanda Kovid-19 salgını nedeniyle 155,5 milyon dolarlık kayıp yaşanırken, normalleşme sürecinin ardından ikili ticarette yeniden 100 milyar dolarlık hedefe odaklanılacak

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"Afrika gibi u¨lkemizin ac¸ılım go¨sterdigˆi u¨c¸u¨ncu¨ cogˆrafyalarda ABD ile gelis¸tirilecek is¸ birlikleri, firmalarımızın finansman sorununa da o¨nemli o¨lc¸u¨de c¸o¨zu¨m olacaktır"

"Tedarik zincirlerinde C¸in'e bagˆımlı firmalar artık go¨zlerini farklı u¨lkelere c¸eviriyor ve bu u¨lkelerin arasında Tu¨rkiye de bulunuyor. Kendimizi imalatta C¸in'e alternatif olarak konumlandırmamız ve bunu yaparken de Tu¨rk sanayi ve is¸ gu¨cu¨ne gu¨venimizi korumamız gerek"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Salgının etkisiyle siber saldırıların hedefi sağlık sektörü oldu

Siber Güvenlik Uzmanı ve IntelProbe Siber İstihbarat Direktörü Seyhun Özbilen:

"Siber saldırganların hedefleri genellikle aynı olsa da stratejileri gündeme göre şekilleniyor. Bu nedenle son dönemde saldırılar salgının etkisiyle sağlık sektörüne yoğunlaştı"

"İnsanların salgın gibi durumlarda tedirginlikleri daha fazla oluyor ve normalde yapmayacakları işlemleri internette daha fazla yapabiliyorlar. Bu durum siber saldırganlar için uygun bir zemin oluşturuyor"

(Tolga Yanık/İstanbul)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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