GÜNDEM / 25 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nın ev sahibi olarak açılış ve kapanış oturumlarında konuşacak, ikili temaslarda bulunacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toprak ve Yenidoğan mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hacılar Beldesi'nde çiftçilerle bir araya gelecek.

Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Mumlu'nun ailesini ve Hasandede köyünü ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle görüşecek.

(Kırıkkale/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun çevrim içi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı konferans salonunda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenecek TOBB, TZOB ve TİSK ile iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Arnavutluk'ta temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Hotels Downtown'da BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Ekonomi Masası, Ostim Teknik Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

Haftalık para ve banka istatistikleri ile mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Liderler Zirvesi video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek.

(Batman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ile yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, F, I, J gruplarında oynanacak maçlarla devam edilecek.

3- FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.

(İstanbul/18.00)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Gruplarda 28. hafta maçları yapılacak.

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Spor Toto arasındaki play-off 5-6'ncılık etabının ilk maçı oynanacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belli olacak.

(Viyana/13.00)

8- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yeni sponsoru Porçöz arasındaki anlaşmanın imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Burutay Subaşı'nın katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sevenleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmuyor

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi dualarla anılıyor

Yazıcıoğlu ile geçmişte yolu kesişenlerden Mahmut Yardımcıoğlu, merhum liderin kurduğu partide görev yaparken, avukatlar Selami Ekici ve Kemal Yavuz ise hukuki süreçleri takip ediyor

Mahmut Yardımcıoğlu:

"Onun kurduğu kurumsal yapının, tüzel kişiliğin şu an genel başkan yardımcılığını yapıyor olmaktan onur duyuyorum"

Selami Ekici:

"Biz bu davayı milletin davası olarak gördüğümüz için o hassasiyetle yürütüyoruz. İnşallah bir nihayete vardıracağız"

Kemal Yavuz:

"Yazıcıoğlu birçok yönüyle insanlara örnek oluyordu"

(Tunahan Akgün-İsmail Şen/Kahramanmaraş-Elazığ)

2- Ekonomide istikrar için "kurumsal yönetişim" güçlendirilecek

Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre, bu yılın ortasına kadar yeniden yapılandırılacak Finansal İstikrar Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile oluşturulacak Fiyat İstikrarı Komitesi, ekonomideki makro sorunlara kurumsal ve etkin çözüm getirilmesinin yanı sıra iş birliği sinerjisiyle hedeflenen politikaların hızla hayata geçirilmesinde rol oynayacak

Farklı bakanlıkların ve kurumların sorumluluğunda olan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, Mart 2022 sonuna kadar tek çatı altında toplanacak ve oluşturulacak Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu ile denetimlerin etkinliği artırılacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- D-8 Genel Sekreteri Shaari'den "İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımların artacağı" vurgusu:

"Türkiye, potansiyeliyle hem finansal sistem bağlamında hem de ülkeye yatırım çekmede rekabetçi kalmaya devam edecek"

"İstanbul Finans Merkezi kesinlikle Türkiye'yi yeniden canlandıracak ve dünya çapında finansal operasyonlar için üs haline getirecek. Türkiye, bu proje ile birçok uluslararası bankanın yatırımlarını da çekebilir"

(Ergin Garip/Yunus Türk/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı