GÜNDEM / 25 Mart 2020 Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.

6 Nisan 1920

1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.

Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.

(Ankara/13.30/19.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2019 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri bülteni ile mart ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Evden çalışma, online toplantı sistemlerine ilgiyi artırdı

Koronavirüsle etkin mücadele kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluşun evden çalışma kararı alması sonrası uzaktan çalışmayı kolaylaştıran online platformların kullanımı arttı

Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı çeşitli özellikler sunan platformlar arasında Microsoft Teams, GoToMeeting, Google Hangouts, Zoom, Slack ve Skype öne çıkıyor

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ:

"Şirketlerin çalışanlarını evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana BiP'te 10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme süresi 3 kat arttı"

(Abdulkadir Günyol-Tolga Yanık/İstanbul)

2- Yozgatlı firma Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin maske üretiyor

Yozgat OSB'de sağlık malzemeleri alanında faaliyet gösteren firma, Sağlık Bakanlığının talebi üzerine günde 300 bin tek kullanımlık maske üreterek teslimini gerçekleştiriyor

Firmanın sahibi Süleyman Doğan:

"Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla yurt dışından aldığımız siparişleri durdurduk, tüm üretimimizi Sağlık Bakanlığımıza gönderiyoruz"

(Ömer Ertuğrul/Yozgat)

3- Taksicilerden koronavirüs sürecinde "tek-çift plaka" modeli önerisi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu:

"İstanbullu taksiciler olarak yeni tip koronavirüs salgını süresince 'tek-çift plaka' uygulamasına geçilebilir"

"Bir gün plakasının sonu tek rakamlı olanlar, diğer gün çift olanlar çalışırsa hem esnafımızın bir kısmı evde kalarak 'Evde Kal' çağrısına uymuş olur hem de diğer yarısı evine ekmek götürerek vatandaşa hizmetini sürdürür"

"Öncelikli olarak yoğun hasta kabul eden hastanelerimizin önlerine dezenfekte işlemlerinden geçmiş araçlarımızı yönlendirip, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı evlerine ücretsiz ulaştırmak için bir hazırlığımız var"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA