Gündem / 25 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. olağan il kongrelerine katılacak.

(Giresun/12.00/Trabzon/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar Arası Birlik 138. Genel Kuruluna katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Erzincan/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Toplantısı'na, partisinin Pamukkale ile Merkezefendi Kadın ve Gençlik Kolları toplantılarına iştirak edecek.

(Denizli/13.00?-16.00?) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yerköy'de Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni'nde yer alacak.

Bakan Arslan, Büyük Sinema'da düzenlenecek Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Yozgat/10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Hasan Dağı Spor Salonu'nda Litvanya'yı konuk edecek.

(Aksaray/17.30) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Galatasaray Odeabank-Trabzonspor, Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket, Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/19.30/Gaziantep/17.00) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Halkbank ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabı 5-8'incilik turu ikinci maçlarında Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş, Fenerbahçe-Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı 5-8'incilik turu ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda Pursaklar Voleybol İhtisas-Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-THY karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Aydın/13.00/15.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 22. hafta maçları tamamlanacak.

11- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları sona erecek.

ÖZEL HABER

1 - BES'ten cayanlara Hazineden ikinci fırsat

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

"BES'e otomatik katılımdan cayanlara yönelik ikinci bir fırsat tanıyoruz. Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız"

"Buna yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Çalışanlarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve orta-uzun vadede sistemdeki katılımcı sayısının daha yüksek düzeylere çıkmasını bekliyoruz"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2 - Uluslararası kuruluşların Türkiye tahminleri "yazboz tahtası"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"IMF'den OECD'ye, Dünya Bankasından Moody's'e birçok kuruluşun 2017 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahminini yüzde 3 civarından yaklaşık yüzde 7'lere yükseltmesi oldukça dikkati çekicidir. Yapılan revizelerin ilk açıklanan tahminlerin iki katının da üzerinde olması, söz konusu kuruluşların Türkiye'nin ekonomi dinamiklerini anlamada oldukça başarısız olduklarını açıkça gösteriyor"

"Türkiye ekonomisinin 2017'de, bu tahminlerin de üzerinde, yaklaşık yüzde 7,5 büyümesini bekliyorum. Bu büyümeye net ihracatın katkısı da pozitif olacaktır"

"Düşük tahminler ekonomimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı yollarla önemli maliyetlere neden oluyor. Söz konusu kuruluşların bu tahminleri yaparken iyi niyetli davrandıklarına inanmıyorum"

(Mehtap Yılmaz/Dilara Zengin/Ankara)

3- "Hedefimiz Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Bizim hedefimiz, Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak. Bunu kapatacağımıza inanıyorum"

"3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz. Bunlar 100 bin liralık olacak. İnşallah 75 binini bu yıl için planladık. Bunu 3 yıl içerisinde 250 bine tamamlayacağız"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

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