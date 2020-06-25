GÜNDEM / 25 Haziran 2020
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GÜNDEM / 25 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katılacak.

GÜNDEM / 25 Haziran 2020
25.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:01

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesinin açılışını Nata Vega Outlet'teki törenle yapacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na video konferans yoluyla katılacak.

(Ankara/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde, Çankırı'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- AKM'nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Atatürk Kültür Merkezi sadece bir bina değil. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor. Beyoğlu Kültür Yolu'nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz"

"AKM'nin arkasında bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunların yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor

Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona geldi

Alpagu yıl sonuna doğru güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmaya başlanacak

Alpagu, tek bir asker tarafından kullanılabilecek, zırhlı araçlardan, Akıncı ve Anka gibi silahlı insansız hava platformlarından atılabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'ta tarihi doku gün yüzüne çıkarılacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Mahallesi, Melikgazi Belediyesinin yaptığı yenileme çalışmalarıyla tarihi dokusuna uygun hale getirilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu:

"Belirlediğimiz 100'e yakın evin sokak sağlıklaştırmasını, dış cephe restorasyonunu yapacağız. Eserleri restore etmemiz yeterli değil. O eserlerin ayakta kalması için insan nefesinin değmesi, yani bir fonksiyon üstlenmesi gerekiyor. Bu nedenle bazı eserlerin kültür merkezi, bazılarının kütüphane ya da butik otel şeklinde değerlendirilmesi gerekiyor"

(Esma Küçükşahin/Kayseri)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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