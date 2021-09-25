GÜNDEM / 25 Eylül 2021

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2021'e, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na, Balçova Belediyesince düzenlenen Üniversiteyi Kazanan 500 Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar Dağıtım Töreni ile 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Açılış Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/19.00/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi Açılışı ile Sosyal Hizmet Şehri Proje Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor-Gaziantep maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor, Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 4. hafta mücadelesi Kırmızı Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak; TFF 3. Lig'de 4. hafta 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Türk Telekom-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor ve Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

5- Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Kastamonu Belediyespor, Slovenya'nın Krim Mercator takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Sıfır Atık"la 1,5 milyon ailenin bir aylık kullanımına eş değer enerji tasarrufu sağlandı

2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bugüne kadar 16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam olmak üzere 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı

Toplanan atıklarla 1,5 milyon ailenin bir aylık, 130 bin ailenin 1 yıllık kullanımına eş değer, 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Projeyle tasarruf edilen 437 milyon metreküp suyun 175 bin olimpik yüzme havuzunun alacağı miktarda olduğu hesaplandı

Türkiye genelinde 108 bin kurum ve kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamaya alındı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Emniyetin "delil avcıları" TEKNOFEST'te

Asayiş olaylarını aydınlatmak ve suçluların yakalanmasını sağlayarak adalete katkı amacıyla bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, envanterindeki yerli ve milli imkanlarla tasarlanan son teknoloji ürünü cihazları TEKNOFEST'te sergiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün:

"Bir şüpheliyi bir şeyle suçlayacaksak delil çok önemli. Delilin yeri de burası (Kriminal Daire Başkanlığı). Delile olan güven devlete olan güvendir. Yani delili ne kadar sağlam tutarsak devlete olan güveni de artırıyoruz, bu şekilde, bu bilinçle çalışıyoruz"

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin:

"Biz meydana gelmiş olayları olay yerinde çözme imkanına sahibiz. Bu imkanı bilim ve teknolojiyle bağdaştırdığımızı burada (TEKNOFEST) vatandaşlarımıza sergilemekteyiz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

3- İstanbul'da av sezonunun "bereketli" başlaması balık fiyatlarına da yansıdı

Av sezonunun başlamasıyla hamsi, mezgit, istavrit, palamut ve tekir gibi balıklar tezgahları doldurdu

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün:

"Bu sene tezgahlardan balık eksik olmayacak. Tezgahların dolu olması esnafımızın yüzünü güldürüyor. Balık fiyatları oldukça iyi. Şu anda hamsinin kilogramı 20, istavritin 20-25 lira arasında."

Esnaf Erkan Sarıyaprak:

"Balıktan gayet memnunuz. Hamsi, istavrit bol geliyor. Şu anda palamut az geliyor ama onun da bollaşmasını bekliyoruz

???????(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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