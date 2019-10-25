GÜNDEM / 25 Ekim 2019

25.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul edecek.

(İstanbul/14.30/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da temaslarda bulunacak.

(Strazburg) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ve İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodziç'le görüşecek.

(Podgoritsa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yetenek ve Beceri Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezi açılışlarına katılacak.

(Sivas/11.45-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartepe Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valiliğini ziyaret edecek, ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni'nde yer alacak.

(Balıkesir/12.30/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2018 yılı kurumsal sektör hesaplarını, ekim ayı sektörel güven endekslerini ve ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine ve Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesi'nin açılışına katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

(İstanbul/09.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Sosyal Fayda Zirvesi 2019" programına, Çorlu sporcu fabrikası açılışına katılacak, Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret edecek.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak ve Tekirdağ Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(İstanbul/09.30/Tekirdağ/14.30-18.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Boluspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

(Bolu/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/21.45) (Fotoğraflı)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ilk maçında Porsuk Spor Salonu'nda Estonya'yı konuk edecek.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Erkekler ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması kura çekimi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak.

Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.

(Sofya/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası Atlasglobal Yeşilyurt-VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.30) (Fotoğraflı)

8- TFF 2. Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Eyüpspor karşılaşacak.

(Sivas/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Sosyal yardım alanların kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak

Bu kapsamda, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Sosyal Yardım Artı döneminde kamu hizmetlerine erişimi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşacağız"

(Merve Yıldızalp Özmen/Ankara)

2- "Hayat normalleştikçe insanların dönüşleri artacaktır"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

"(Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeleri) Bu bölgelerde hayatın normalleştirilebilmesi için ilgili kurumlarımızın yoğun çalışmaları oldu. Bunların neticesi olarak da bugün güncel sayıyı vermek gerekirse 366 bin Suriyeli kendi evlerine döndü

"Tabii orada hayat normalleştikçe insanların güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilecekleri kanaatleri arttıkça bu dönüşler artacaktır"

(İzzet Mazı/Kilis)

3- Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı

Türk şirketlerinin Balkan ülkelerine yaptığı ihracat, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaştı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen Balkan ülkesi 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya olurken, ihracat artışında başı yüzde 87'lik oranla Karadağ çekti

İstanbul, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yüzde 45,6 ile neredeyse yarısını tek başına sırtladı

Balkan coğrafyasına en fazla ihracat gerçekleştiren sektör ise 2 milyar 191,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA