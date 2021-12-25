İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
14.00Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Atatürk Kültür Merkezi ve Fatih Camii'nde düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
GAZİANTEP (DHA) - 14.00
Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Atatürk Kültür Merkezi ve Fatih Camii'nde düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
09.30Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalar sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağı Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet