İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

14.00Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Atatürk Kültür Merkezi ve Fatih Camii'nde düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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GAZİANTEP (DHA) - 14.00

Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Atatürk Kültür Merkezi ve Fatih Camii'nde düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

09.30

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalar sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağı Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.


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