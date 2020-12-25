GÜNDEM/ 25 Aralık 2020
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GÜNDEM/ 25 Aralık 2020

25.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:02
GÜNDEM/ 25 Aralık 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası törenine katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak, "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine, İl Koordinasyon Toplantısı'na, "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak.

(Kocaeli/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edirne Kırklareli Yolu (İskender-Sazlıdere Varyantı) açılışını gerçekleştirecek, Uzunköprü'de basın açıklaması yapacak.

(Edirne/10.00-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 16. haftası Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen İlbank-Eczacıbaşı VitrA maçı oynanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol karşılaşması yapılacak.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları Ankara, B Grubu maçları Adana, C Grubu maçları Bursa ve D Grubu maçları da Aksaray'da başlayacak. (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. haftadan tek maç yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Hakkari'de 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı"

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla eski huzurlu günlerine kavuşan Hakkari'de, sağlanan güvenlik ortamı sayesinde terör örgütü PKK'ya katılımın önü kesildi, terör olaylarıda tarihin en düşük seviyesine geriledi

"Hakkari, tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi"

"Şu anda ne Hakkari'nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların 'terör' diye bir gündemi yok"

(Sayim Harmancı/Hakkari)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Fedakarlık yapmazsak ben evladımdan, bazıları anne babasından ayrı kalacak"

Mersin'de Kovid-19'u atlatıp görevine dönen hemşireler Rabia Songür ve Naciye Sezer Yılmaz, hastalıkla mücadelede herkesi fedakarlık yapmaya çağırdı

Songür: "Bir anne olarak oğlumdan fedakarlık edip burada çalışıyorsam, insanlardan da bir süreliğine evlerinde kalması adına fedakarlık bekliyorum. Fedakarlık yapmazsak ben evladımdan, bazıları anne babasından ayrı kalacak"

Yılmaz: "İnsanlarımızın biraz daha bilinçli hareket etmelerini istiyorum. Ziyaretlere bir müddet ara versinler"

(Gül Meltem Temiz/Mersin)

3- Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş ile "Bankacılık Söyleşileri":

"Önümüzdeki sene kuşkusuz 2020'nin negatif etkilerini pozitife çevirmeye gayret edeceğimiz, ekonomimizin toparlanacağı ve ertelenen hedeflerin yeniden devreye alınacağı bir dönem olacaktır"

"Ekonomi yönetimimizin alacağı tedbirlerle özellikle önümüzdeki süreçte döviz kurunda derin iniş çıkışların engelleneceğine, makroekonominin daha da güçlendirileceğine inanıyorum"

"Bilançoda TL payının artışını destekleyecek nitelikte adımların atılmasıyla birlikte 2021'de para birimimizin kayıplarını telafi edip atağa geçeceğini düşünüyorum"

"Son 3,5 yılda 108 ihraç ile toplamda ulaştığımız 24 milyar TL'lik hacimle 'lider katılım finans kuruluşu' olarak 'referans kurum' olma vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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