GÜNDEM / 25 Ağustos 2019

25.08.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na ve 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'nın Biarritz kentinde 45. G7 Zirvesi düzenlenecek.

(Biarritz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hong Kong'ta, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek ve "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" başlıklı konferans verecek.

(Konya/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Konyaspor, Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Trabzon/19.15/İstanbul/Antalya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Ümraniyespor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor, Bursaspor-Akhisarspor, Adanaspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/17.00/İzmir/19.15/Bursa/Adana/21.45) (Fotoğraflı)

3- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.

4- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki üçüncü gün maçlarında Bulgaristan-Sırbistan, Yunanistan-Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/19.30) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

6- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuela ile karşılaşacak.

(Suzhou/10.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.

(Northamptonshire/15.00)

ÖZEL HABER

1- "Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"

Yapılan bir araştırmada, cep telefonların yaydığı radyasyon miktarının uluslararası kuruluşların belirlediği ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu belirlendi

Araştırma kapsamında iPhone, Samsung ve Motorola'nın çeşitli modelleri Kaliforniya'da bulunan ve Federal İletişim Komisyonu'nun akreditesine sahip laboratuvarda test edildi

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı:

"Cep telefonları düşük frekanslı radyasyon yayıyor fakat vücuda yakın mesafede tutulduğunda radyasyona maruziyet artıyor"

"Tedbirli olmak için cep telefonları olabildiğinde vücuttan uzak mesafede bulunmalı ve özellikle uyku sırasında vücuttan uzak tutulmalı. Pantolon ve gömlek ceplerinde taşınmamalı. Cep telefonlarıyla kısa görüşmeler yapılmalı"

(Tolga Yanık/İstanbul)

2- Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi

Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheli hakkında, 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, vize işlemlerinde yetkili firmalarınkine benzer web sitesi açtıkları ve bu sitenin arama motorlarında ilk sıralarda yer almasını sağlamak için günlük 50 bin liraya kadar reklam parası ödedikleri belirlendi

Şüphelilerin, 791 ayrı olayda bin 128 kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları da tespit edildi

(İsmet Karakaş/Ankara)

3- Turizmdeki rekorlar sektörü sevindirdi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılması, sektörde sevinçle karşılandı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Dolu dolu bir ağustos geçiriyoruz, eylülün de böyle geçmesini ümit ediyoruz. Tüm pazarlardaki artış devam ediyor. Turizmdeki bu rekorlar da devam edecektir"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"Yaz döneminde yakaladığımız büyüme trendini, özellikle düşük sezon saydığımız kış sezonunda da devam ettirmek istiyoruz"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

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Kaynak: AA