GÜNDEM / 24 Nisan 2021

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi'yi Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi'yi Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt ve Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Kürtün Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Zigana Tüneli şantiyesini ziyaret ederek iftar programına katılacak.

(Bayburt/10.30-12.30/Gümüşhane/14.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" Sirkeci Garı'nda açılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 37. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray, Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/Denizli/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalara devam edilecek. Kerem Kamal (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), İbrahim Tığcı (97 kilo) mindere çıkacak; 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya mücadelesi verecek.

(Varşova/12.30) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporculardan Adem Asil ve Ahmet Önder yer aleti, İbrahim Çolak halka aletinde finalde mücadele verecek.

(Basel/14.30/16.10)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftası, Büyükçekmece Basketbol-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.15) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında yarı final maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

6- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

ÖZEL HABER

1- KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesi AA'ya konuştu:

"5+BM görüşmesi, 53 yıldır süren toplumlararası görüşmeler sürecinin bir devamı değil, olmayacak"

"BM Genel Sekreterinin 'yaratıcı fikirlerle gelin' yönündeki çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz"

"Egemenliğimizden, devlet sahibi bir halk olduğumuz noktasından geri adım atacak değiliz"

"AB, masada (5+1 Kıbrıs konferansında) olmayacak ama Cenevre'de olacak. 'AB, Cenevre'ye gelmesin' diye bir söylemimiz olamaz"

"En büyük güç kaynağımız ana vatanımızla olan birlikteliğimizdir"

(Muhammet İkbal Arslan/Lefkoşa)

2- Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi, başarılarıyla özel gereksinimli çocuklara umut aşılıyor

Türkiye 25'incisi olduğu 1994'teki üniversite sınavının ardından astronomi ve uzay bilimleri bölümünü aynı anda üç yan dal yaparak bitiren ve Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri olan serebral palsili Turgay Karakaş, şu an TÜBİTAK'ta savunma sanayisinin önemli projelerinde görev yapıyor

Çocuklara matematiği sevdirebilmek için özel dersler de veren 44 yaşında, evli ve bir çocuk babası Karakaş, 1,5 ay önce SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi

Karakaş:

"Türkiye'nin uzun menzilli ilk seyir füzesinin projesinde çalıştım. Şu anda da TÜBİTAK SAGE bünyesinde yürütülen bütün projelerde aktif rol alıyorum"

"Diğer SP'li çocuklara örnek olabilmek beni çok mutlu ediyor. Bizim için hiçbir şey kolay olmuyor ama imkansız diye bir şey de yok, sadece biraz zaman alıyor"

(Burcu Çalık-Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı