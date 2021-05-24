GÜNDEM / 24 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile resmi yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Anderzej Duda onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/ 17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden partisinin İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret ederek, ailesine taziyede bulunacak. Akşener, Uluborlu ilçe esnafını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Çevre Yolu Şantiyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Korgun-Kurşunlu Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulunacak, Kurşunlu, Çerkeş, Orta ve Şabanözü belediye başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek.

(Çankırı/10.30/11.15/12.00/14.00/15.00/15.30/16.30/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Forum İstanbul konferanslarının 20'ncisi "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi olarak başlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belli olacağı Misli.com 3. Lig play-off final maçlarında Bucaspor 1928 ile İskenderun, Isparta 32 Spor ile de Bursa Yıldırımspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Eskişehir/20.00)

3- Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor ve Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçları yapılacak ve finalistler belli olacak.

(Trabzon/16.00/ Sakarya/20.00)

4- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesi röportaj etkinliği olacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İzmir/19.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

ÖZEL HABER

1- Taş kömürü satışından 4 ayda 126 milyon 81 bin lira gelir elde edildi

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil:

"Her ne kadar salgın dönemi çalışma düzenini etkilese de madenci kardeşlerimiz tedbirleri alarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Amacımız yerin altındaki servetimiz olan taş kömürü üretimini artırarak ülke sanayisinin ihtiyacını karşılamak"

(Gökhan Yılmaz/Zonguldak)

2- MÜSİAD Başkanı Kaan'dan "Türkiye'de aşılamanın yaygınlaşması" vurgusu:

"Aşılamanın Türkiye'de yaygınlaşmasının, insan sağlığını da koruduğumuz takdirde hem turizmden tutun hem de üretim imalat sanayinin devamlılığının sağlanması açısından çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum"

"Aşıların yaygınlaşması ve aynı zamanda da sosyal açıdan toplumsal bağışıklığın kazanılması, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin daha sağlıklı bir şekilde büyüme süreci, kalkınma süreci sürdürmesine katkı sağlayacak"

"Türkiye bir büyüme sürecinde ve üretim, imalat sanayine baktığımız zaman çarkların çok hızlı döndüğünü rakamlar ortaya koyuyor"

"Genel itibarıyla Türkiye'yi her zaman yüzde 5 büyüyebilecek bir ülke olarak görüyoruz"

"Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin yatırım ve üretim gücü belirler. Enflasyonla mücadeleyi Türkiye'de üretimin artırılmasını sağlamakla yapacağız"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

3- Hastaneye gitme fırsatı bulamayan Erzincanlı çiftçi aile çapa yaptıkları tarlada aşılandı

Mobil aşı ekibinin, yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediğini öğrenerek tarlada aşıladığı çiftçi aile, ayaklarına kadar giden bu hizmet karşısında duygusal anlar yaşadı

Dr. Kübranur Çukadar:

"Tüm yaşlı ve yatağa bağımlı olanlar ile özrü olan vatandaşlarımızın bizzat evine gidiyoruz. Herkesi aşılamaya çalışıyoruz çünkü bu Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz"

(Barış Yalçınkaya/Erzincan)

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Kaynak: Anadolu Ajansı