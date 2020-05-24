GÜNDEM / 24 Mayıs 2020
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GÜNDEM / 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler takip ediliyor.

GÜNDEM / 24 Mayıs 2020
24.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Küresel marka ve şirketleri satın almak için ortam müsait

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Kovid-19'un zayıf bıraktığı küresel marka ve şirketleri Türk sermayesinin satın alması için ortam müsait hale geliyor. Önümüzdeki aylarda birçok fırsat doğması bekleniyor. Değer katabilecek tüm global satın almalara açık olmak lazım"

"Koronavirüs salgını dünya ticaretinde 'pause (durdur)' tuşuna bastıktan sonra şimdi şirket ve marka satın almaları ile birleşmelerin 'play (oynat)' tuşuna basacak gibi görünüyor. Sebebi ister nakde dönmek, ister şirkete yeni bir yön vermek olsun dünya genelinde marka el değiştirmeleri yaşanacak"

"(Türk şirketlerinin uluslararası alanda şirket satın alması) Bu konuda üyelerimizden bazılarının girişimleri bulunuyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Türkiye'de kararlılıkla sürdürülen Kovid-19 ile mücadelede ön cephede yer alan sağlık personeli, ailelerinden uzak bir bayram geçirmenin burukluğunu yaşıyor

Ailelerine olan özlemlerini görüntülü aramalarla gidermeye çalışan sağlık neferleri, gelecek bayramlarda tüm ülkenin sevdikleriyle bir arada olması için yılmadan çalışmaya devam ediyor

Hemşire Tansu Kürklü:

"Çok kalabalık bir ailemiz olduğu için ilk defa yalnız bir bayram geçireceğim. Bu yüzden buruğum ama hizmet ediyorum. Ailem bu konuda çok onurlu ve mutlu"

Kovid yoğun bakım personeli Mertcan Demirci:

"Ülkemizin bu felaketten kurtulacağına, daha güzel günlere geleceğimize inanıyorum. Şu an vaka sayısında düşüşleri yaşıyoruz"

(Hatice Şenses-Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

3- Yargıtay, "Seni paramla satın alırım" sözünü hakaret saymadı

"Seni paramla satın alırım" sözünü hakaret kabul ederek ceza veren yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bu ifadelerin kaba hitap tarzı niteliğinde olduğuna hükmetti

(Kemal Karadağ/Ankara)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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