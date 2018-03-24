Gündem / 24 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun ve Ordu 6. Olağan İl kongrelerine katılacak.

(Samsun/12.00/Ordu/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nda konuşma yapacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı Danışma Toplantısı'na iştirak edecek olan Kahraman, ikili temaslarda bulunacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

Büyükşehir Belediyesi ile valiliğe ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Gaziantep/12.30/14.00/15.45/19.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taşkömürü Çalıştayı'na katılacak.

(Zonguldak/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Yozgat/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Haymana Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, şehir stadyumu ve sporcu fabrikasında incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na iştirak edecek, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Afyonkarahisar/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Meyra Palace Hotel'de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeraltı Kaynakları: Türkiye'nin Serveti Sektör Toplantısı" ile AK Parti Acıpayam ve Tavas İlçe Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Tavas halı dokuma atölyelerini ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla Fatma İmal'ı ziyaret edecek.

(Denizli/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu Programı'na iştirak edecek, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kuyumcular Odası temsilcileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'na katılacak.

(Malatya/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Banvit-Muratbey Uşak ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan maçları oynanacak.

(İzmir/13.00/Balıkesir/15.15/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftada Çukurova Basketbol-Fenerbahçe, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ, Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi ve Canik Belediyespor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Mersin/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/İstanbul/17.00/Samsun/18.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar 1. Ligi final etabında Pursaklar Voleybol İhtisas-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Karayolları-THY maçları yapılacak.

(Aydın/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Adıyaman Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz karşı karşıya gelecek.

(Adıyaman/16.00)

6- TFF 2 ve 3. Lig'de 28. hafta maçları başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "TCG Anadolu" AA tarafından görüntülendi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan:

"Şu an sahada blokların yaklaşık olarak yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor"

"Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda"

"Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız"

(Eda Topcu/İstanbul)

2- Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor

Altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle 23 Mart Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 172,8 lirayı gördü

AA Finans Analisti İslam Memiş:

"Altının gram fiyatında bu yıl 157 lirayı dip, 181 lirayı ise zirve seviyesi olarak takip etmekte fayda var. Bu seviyelerin alış değil, satış seviyeleri olduğunu düşünüyoruz"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan:

-"Altının ons fiyatında 1.360 dolar üzerinde hareketlerde 1380 ve 1430 dolar seviyeleri gündeme gelebilir"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

3- Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Bizim evimiz çok güzel neden beni kreşe verdiniz?"

Çocuk Esirgeme Kurumundan koruyucu ailesi olarak eve getirdikleri kız çocuğunun "Bizim evimiz çok güzel, neden beni kreşe verdiniz?" sözünden çok etkilenen 55 yaşındaki koruyucu anne Gülşen Top, "Ağabeyin hastaydı o yüzden" cevabını vermek zorunda kaldı

Biyolojik oğlundan 8 yaş küçük bir kız çocuğuna 9 yıldır koruyucu aile olan Top, kızının, "İyi ki beni aldınız, iyi ki yurtta büyümedim." sözleriyle mutlu oluyor

Gülşen Top:

"Bizim evimize bir neşe geldi, prenses geldi. Ben koruyucu aile olmak isteyenlere şöyle söylüyorum, 'Hepimizin evinde yemek var, yemek pişiriyoruz. Soframıza iki tabak koyuyoruz. Bir tabak daha koyun ama içine sevgi doldurun. O çocuklar sevgiyle büyüyorlar çünkü"

(Zehra Melek Çat/İstanbul)

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