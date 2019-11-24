GÜNDEM / 24 Kasım 2019

24.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli illerden gelecek öğretmenleri kabul edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelecek öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/08.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine ve Öğretmenler Günü kutlama programına katılacak, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek müze açılışı yapacak.

(İzmir/12.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, balon turuna katılacak, Göreme Açıkhava Müzesi, Paşabağları-Zelve Ören Yeri'nde, Kapadokya Müzesi inşaatında, Nevşehir Kalesi ve Yeraltı Yerleşimi'nde incelemelerde bulunacak ve Güray Seramik Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Nevşehir/06.50-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısı'nın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 12. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.00/İstanbul/Antalya/16.30/Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor, Osmanlıspor-Adana Demirspor ve Akhisarspor-Altay müsabakalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/İzmir/Ankara/16.30/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftaya Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/Hatay/17.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftası PTT-Fenerbahçe Opet müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Halkbank-Arhavi Voleybol, Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1 - Ticaret Bakanlığından "elektronik sigara"ya geçit yok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor"

"Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk"

"Vatandaşlarımızı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı mücadelemize 'Alo 136' ihbar hattı ile destek vermeye davet ediyorum"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2 - GRAFİKLİ - İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde "mavi", "yeşil" ve "gri" kategoride bulunan 10 terörist yakalandı

Gözaltına alınan terör örgütünün elebaşı Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı

(Halil Demir-Hüseyin Bağış/İstanbul)

3 - Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı

Sağlık kuruluşlarındaki ölümlere ilişkin raporlar elektronik imzalı e-Rapor haline getirildi

Sağlık Bakanlığının, Ölüm Bildirim Sistemini devreye almasıyla yakınını kaybedenlerin Nüfus Müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak

İlgili kurumlarla yapılan entegrasyon sayesinde, hekim tarafından bildirilen ölüme ait cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA