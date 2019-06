GÜNDEM / 24 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüşecek, Ruanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'yı kabul edecek.

(TBMM/11.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katılacak.

(14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski üsteğmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/ 10.00)

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozan Yargıtay, Yazıcı ile Cenk Bahadır Avcı ve Hüseyin Yılmaz'ın yeniden yargılamasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Muğla/ 14.30)

4- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu16 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

2- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna İspanya-ABD, İsveç-Kanada maçlarıyla devam edilecek.

(Reims/19.00/Paris/22.00) (Fotoğraflı)

3- 2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fildişi Sahili-Güney Afrika, E Grubu'nda Tunus-Angola ve Mali-Moritanya maçlarıyla sürüyor.

(Kahire/17.30/Süveyş/20.00/23.00)

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sürüyor. (Fotoğraflı)

5- Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı

Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok bal ihraç edilen 3 ülke oldu

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu:

"Türk balı yurt dışı piyasalarda giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. O nedenle de Türkiye'den ve bölgeden ihraç edilen balın, yıl sonuna kadar çok daha fazla ülkede ağızları tatlandıracağına inanıyoruz"

(Meltem Yılmaz/Trabzon)

2- Ormanın emektar "kraliçesi"

Erzincan'da, ormanda babası ve işçilerle ekmek mücadelesi veren 18 yaşındaki orman işçisi Ülkü Durmuşoğlu, boyundan katbekat büyük ağaçları kullandığı ağaç motoru ile saniyeler içinde deviriyor

Orman işçisi Ülkü Durmuşoğlu:

"İşimi severek ve büyük çaba sarf ederek babamla yapıyorum, ormanda traktör kullanıyorum, odun keserek istif yapıyorum. Ormanda bildiğiniz her alanda azim göstererek çalışıyorum"

(Kemal Özdemir/ Erzincan) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

3- Dondurma yemek için bu kente akın adıyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından turistler, keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkarak Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar ihraç edilen "Maraş dondurması"nı tatmak için Kahramanmaraş'a geliyor

Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur:

"Dondurma şehrine dondurma yemeye geliyorlar. Yaz dönemi nedeniyle dondurma satışları arttı"

Tur rehberi Zübeyir Yılmaz:

"Dondurmanın doğuş noktası olan Maraş'ta dondurmanın lezzetini tattık"

Malatya'dan dondurma yemek için gelen Bahadır Ayvaz:

"Dondurmanın lezzetini tatmak için Kahramanmaraş, gelmeye değer. Damak lezzetini düşünen biri mutlaka gelmeli"

(İsmail Hakkı Demir/Kahramanmaraş)

***

