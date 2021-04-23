Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
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Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." ifadelerini kullandı.

Şentop, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirten Şentop, bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM'nin canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletin armağanı olduğunu kaydetti.

Şentop, "Tarihimizin makus zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya istiklal ya ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır. 101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin açıldığı 23 Nisan gününün Ulusal Egemenliğin yanı sıra Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının, tarihten alınan gücün istikbalin mimarlarına aktarılmasının tezahürü olduğunu vurgulayan Şentop, çocuklara yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmenin en asli vazife olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen Şentop, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Akif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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