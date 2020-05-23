GÜNDEM / 23 Mayıs 2020 Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun mayıs ayı olağan toplantısı Kovid-19 salgını ve sosyal mesafe sınırlaması sebebiyle telekonferans şeklinde gerçekleştirilecek.

(13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Fransızların salgın sonrası Türkiye'ye yatırım ilgisi artıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru:

"Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün"

"Net ekonomik etkileri değerlendirmek için Fransız hükümetinin 110 milyar avroluk destek paketini, farklı sektörlerde uygulamaya geçirmesini beklemek yararlı olacaktır"

"Türkiye'nin Fransa'ya gönderdiği yardım paketleri, Fransa kamuoyunda olumlu bir etki yarattı. Ülkemizin bu konuda gösterdiği hassasiyetin, ikili ilişkilerimizi gelecek dönemde daha da iyi bir noktaya taşıyacağına inanıyorum"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

2- Ofis ve dükkan geleneği koronavirüsle tehdit altında

KPMG Türkiye Gayrimenkul ve Altyapı Sektör Lideri İsmail Önder Ünal:

"Uzaktan çalışmanın mümkün olduğunu gören, bunu verimlilik ve maliyet gibi açılardan avantaja çevirebileceğini düşünen şirketlerin ticari ofise olan talepleri ciddi oranda azalabilir. E-ticaretteki büyümenin Kovid-19 nedeniyle hızlanması da dükkan türündeki gayrimenkullere olan talepleri etkileyebilir"

"Bu ortamda ticari gayrimenkul sahiplerinin ve geliştiricilerinin, sağlık ve güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldıracak yeni çözümler üretmeleri ticari gayrimenkuldeki seyri önemli oranda etkileyecek"

"Kovid-19 sonrası dönemde sağlık yatırımları, uzaktan çalışmayı destekleyecek altyapı projeleri, sağlık ve hijyen hassasiyeti sonucu oluşan beklentileri karşılayacak nitelikteki projeler önceliklendirilebilir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Yoğun bakımda 35 gün süren koronavirüs savaşını kazandı

Koronavirüse yakalanan ikiz çocuk annesi Sevil Ayça Taşçı, 35 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu

Sevil Ayça Taşçı:

"Bu hastalığı böyle geçireceğimi hiç düşünmezdim. Kendimi çok ağır geçirecek bir grupta görmüyordum"

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal:

"Yoğun bakımdaki yaklaşık 10 gününde uyutularak takibine devam ettik. Bu süreçte çok ağırlaşan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Solunum yetmezliği çok dirençliydi. Eşlik eden organ bozuklukları da çıkmaya başladı. Umudumuzu hiç kaybetmedik"

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA