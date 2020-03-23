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Koronavirüs, Türkiye, Güncel

GÜNDEM / 23 Mart 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yapacak.

23.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:02
GÜNDEM / 23 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başlayacak.

(09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Güvenlik güçleri, sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının ilk tespit edildiği 10 Mart'tan itibaren insanların özellikle tıbbi maske ve dezenfektan talebinde bulunmaya başlamasını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara yönelik operasyonlar hız kesmiyor

Sahte üretim yapan depolara yönelik yurt genelinde yapılan operasyonlarda 26 bin 316 litre sahte dezenfektan, 5 ton dezenfektan yapımında kullanılan etil alkol ile 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı

(Şafak Yel/İzmir)

2- Cezaevinde üretilen gül kolonyasına talep arttı

Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, dünya parfüm devlerinin markalarında ham madde olarak kullandığı kente özgü gülden kozmetik atölyesinde kolonya üretiyor

Kurum müdürü Ünal Şaşmaz:

"Yeni tip koronavirüs nedeniyle talepler arttı. Şu anda tek vardiyalı sistemde çalışıyoruz. İhtiyaç olduğunda çift vardiyaya dönerek bu üretimi ayda 260 tona kadar çıkarabileceğiz"

(Yalçın Çelen/Isparta)

3- Borsada şirketler hisselerine sahip çıkıyor

Piyasalardaki panik satışları nedeniyle hisse fiyatlarındaki sert düşüşler veya aşırı dalgalanmalar, patronları, "hisselerine sahip çıkma konusunda harekete geçirdi

Koronavirüs salgınına bağlı olarak piyasalarda etkili olan fırtınalı dönemde 40 hisse senedinin ortağı, yatırımcısına destek olmak için elini taşın altına koydu ve hisse geri alımı yaptı

Son 2 haftada yaklaşık 51 milyon adet hisse senedi bu kapsamda geri alınırken, alımların tutarı yaklaşık 215 milyon liraya ulaştı

Analistler, hisse geri alım programı uygulayan yönetimlerin diğer şirket yöneticilerine de örnek olması gerektiğini belirterek, yatırımcılarda oluşturulacak güven duygusuyla derinleşecek sermaye piyasalarının, tüm Türkiye'ye daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

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Kaynak: AA

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