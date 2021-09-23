GÜNDEM / 23 Eylül

6 Nisan 1920

1- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşmasının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek, kanaat önderleriyle görüşecek.

(Rize/10.00-15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi Açılış Töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.

(Şanlıurfa/19.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularının buluşmasına katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla mücadele edecek.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.

(Ramla/17.00)

ÖZEL HABER

1- Türk iş insanlarından ABD ile ticari ilişkilerde "eyalet merkezli" yaklaşım

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"ABD dediğimizde, birbirinden farklı dinamiklere sahip 50 eyaletten oluşan, 21 trilyon dolarlık ekonomiye sahip bir ülkeden söz ediyoruz. Eyaletlerin birbirinden farklı sosyal ve iktisadi dinamiklere sahip olduğunu dikkate alarak ABD eylem planımızı eyaletleri merkeze alan bir yaklaşımla kurguladık"

"ABD pazarında halihazırda bulunan ya da pazara girmek isteyen Türk firmalarımızın etkin temsiliyeti için Türkiye-ABD İş Konseyi'mizin çatısı altında 7 eyalette komitelerimizi kurduk. Yıl sonuna kadar ise bu sayıyı 13'e çıkarmayı hedefliyoruz"

(Dilara Zengin/New York)

2- Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde "akreditasyon sistemi" hazırlığı

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren:

"Aldıkları işleri tamamlayamayan, sahte referanslarla iş almaya çalışan, uzmanlığı olmayan işlere soyunup sorunlara yol açan firmalar Türkiye'nin ve Türk müteahhitlerinin imajına ciddi zarar veriyor"

"Bir süredir Ticaret Bakanlığı ile dış müteahhitlik hizmetleri için akreditasyon mekanizması kurulması üzerine çalışıyoruz"

"Eline bir çanta alanın, elini kolunu sallayarak bir ülkeye gidenin Türk müteahhidi olarak bizi temsil etmesini istemiyoruz"

(Fırat Gazel/Ankara)

3- Çağdaş sanat eserleri tarihi İpek Yolu'na Türkiye'den çıkacak

Asya kıtasını boydan boya kat edecek "İpek Yolu. İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisi, kadim rotadaki yolculuğuna Ankara'daki CerModern'den başlayacak, son durağı ise Çin olacak

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani:

"Türkiye coğrafi konum, ekonomi ve siyasi açılardan Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü. Bu yüzden bu sergi için Türkiye'den daha iyi bir yer yoktur diye düşünüyorum"

(Eda Özdener-Ankara)

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AA - Son Dakika Haberleri