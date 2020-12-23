GÜNDEM / 23 Aralık 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı...

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile iştirak edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Slovakya Büyükelçisi Jan Psenica, Afganistan Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Won Ik ile El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek.

(Ankara/12.00/13.30/14.30/15.15/16.00/16.45/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 deprem konutunun temel atma törenine iştirak edecek.

(Laç) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Çevre Ajansı kurulmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta Madencilik Şura Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası Eylem Planları 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yeni binalarının açılışını yapacak.

(Dakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 14. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Antalya/16.00/İstanbul/19.00/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor maçı yapılacak.

(Adana/16.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında 16. hafta maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 15. hafta 4. Grup'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

4- Galatasaray Kulübü ile "Nesine.com" arasında forma kol sponsorluğu için düzenlenecek imza töreni ve basın toplantısı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Brose Bamberg takımını konuk edecek, G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/Limoges/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 10. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın maçı yapılacak.

(Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasından ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor, 16. haftasından ertelenen Kuzeyboru-PTT, 23. haftasından ertelenen Türk Hava Yolları-Beşiktaş maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00/Aksaray/15.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleyboy, Ziraat Bankkart-Solhanspor, Spor Toto-Altekma, Haliliye Belediyespor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/13.00/15.30/ Şanlıurfa/15.00/Afyonkarahisar/Bursa/16.00)Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

11- Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürüyor.

(İstanbul/17.00)

ÖZEL HABER

1- Türk araştırmacıları, Kovid-19 bulaşma riskini hesaplayan yeni yöntem geliştirdi

Gazi Üniversitesi araştırmacıları, kapalı alandaki havalandırma durumu, kişi sayısı, bulaştırıcı kaynak sayısı, ortamda bulunma süresine göre koronavirüsün bulaşma riskini ve yeni vaka sayısını hesaplayabilen bir yöntem geliştirdi

Buna göre, havalandırması olmayan 35 metrekarelik kapalı bir alanda 30 kişinin 1 saat boyunca bir arada olması ve 1 kişinin bulaştırıcı olması halinde bulaşı riski yüzde 47, bu sürenin sonunda yeni vaka sayısı 14 olarak hesaplandı

Doğal havalandırmada aynı koşullarda bulaşı riskinin yüzde 30'a, yeni vaka sayısının 9'a, mekanik havalandırma durumunda ise riskin yüzde 2'ye, yeni vaka sayısının 0,6'ya düştüğü öngörüsü yapıldı

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu:

"Hesaplama aracı, maske, fiziksel mesafe, hijyen koşuluna ek olarak salgının önlenmesinde havalandırmanın önemini göstermektedir"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Sessiz sokakların motorlu kuryeleri "gastronomi şehri"nde yoğun mesaide

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda iş yoğunluğu daha da artan motorlu kuryeler, gastronomi kenti Gaziantep'in lezzetlerini müşterilerine ulaştırıyor

Kurye Mustafa Onu:

"Yoğunluk olduğu için siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz. Sokakların boş olması bizim için avantaj oldu tabi"

Lokanta işletmecisi Mustafa Elmaoğlu:

"Şu an ayakta duruyorsak bu kuryeci arkadaşların sayesindedir. Onlar bizim çarkımızı çeviriyor"

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep)

3- ABD'li milyarderler pandemi sürecinde servetlerine servet kattı

Pandemi döneminde Amerikalı 651 milyarderin toplam serveti, 1 trilyon dolardan fazla artışla 4 trilyon dolara çıktı

Listenin ilk 10 sırasında yer alan milyarderlerin serveti yaklaşık 1 trilyon dolar oldu

Servetlerini en çok artıranlar, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi teknoloji alanına yatırım yapan iş adamları olarak kayıtlara geçti

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı