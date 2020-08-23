GÜNDEM / 23 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 23 Ağustos 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 23 Ağustos 2020
23.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:18

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı başlatacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- Sofralık üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar

Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezi Manisa'da yeni sezon, pandemi sürecine rağmen hızlı başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Sezon sonunda toplam ihracatımızda geçen yılı geride bırakacağımızı düşünüyor, 170-180 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

(Ahmet Bayram/Manisa)

***

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Kaynak: AA

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