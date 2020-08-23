GÜNDEM / 23 Ağustos 2020 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Giresun'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı başlatacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- Sofralık üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar

Türkiye'nin sofralık üzüm üretim merkezi Manisa'da yeni sezon, pandemi sürecine rağmen hızlı başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Sezon sonunda toplam ihracatımızda geçen yılı geride bırakacağımızı düşünüyor, 170-180 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

(Ahmet Bayram/Manisa)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA