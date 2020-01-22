GÜNDEM / 22 Ocak 2020

22.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Suriçi'nde ve Yeni 4. Oto Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Diyarbakır/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na katılacak, Türkiye Polis Radyosu'nun, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'ndeki (PEKOM) etkinliğine iştirak edecek.

(Mardin/10.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(Konya/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığı ile Kırıkkale Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Kırıkkale/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eskişehir Ticaret Odasının düzenlediği "Geleceğe Değer Katan Liderler Ödül Töreni"ne katılacak.

(Eskişehir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının 3'üncü çeyreğine (Temmuz-Eylül 2019 dönemi) ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın cenazesi, Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapılacak anma töreninden sonra Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/09.30/13.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yeniden yargılanmalarına karar verilen 66 sanıkla ilgili dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülecek.

(İzmir/14.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/20.30/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

2 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a, H Grubu'nda ise TOFAŞ, İspanya ekibi Joventut Badalona'ya konuk olacak.

(Kazan/19.30/Badalona/22.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'yi konuk edecek.

(Oostende/22.00/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 4. hafta maçlarında L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Enisey'i, Pınar Karşıyaka ise Hollanda ekibi Leiden'i ağırlayacak.

(İstanbul/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Letonya temsilcisi TTT Riga'ya konuk olacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya ekibi Dinamo Kursk'u konuk edecek.

(Riga/20.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş TRC İnşaat, Fransa temsilcisi Carolo Basket'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek, Fenerbahçe Opet ise Polonya ekibi Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/17.30/Lodz/20.00) (Fotoğraflı)

8 - Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Timis/20.00)

9- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

10 - Hentbol Kadınlar Süper Lig 11. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

ÖZEL HABER

1- Diyarbakırlılar şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı gönüllerinde yaşatıyor

Diyarbakır'da 19 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 meslektaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı çalışmalarıyla gönüllerinde taht kurduğu Diyarbakırlılar unutamıyor

Eski Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Adnan Öktüren:

"Okkan, Diyarbakır'ı çok sevmişti ve ailesiyle kendini Diyarbakır'a adamıştı. Kendisini rahmetle anıyoruz"

Esnaf Zafer Züngür:

"Rabbim, Gaffar Okkan gibi cesaretli, millete ve vatana hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

2- Uzlaştırma, 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı

Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında 2019'da 231 bin soruşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandırıldı

Şüpheliler, 2019'da bağış yapma, kamu yararına çalışma, suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi ve özür dileme gibi anlaşma kararlarına uyarak ceza almaktan kurtuldu

(Aybüke İnal/Ankara)

3- İngiltere'nin hedefi post-Brexit döneminde kara kıtayla büyümek

Bir zamanların üzerinde "güneş batmayan krallığı", son yıllardaki belirsizlik ortamını geride bırakarak yüzünü bir kez daha demografisi, yer altı kaynakları ve yatırım fırsatları ile gelecek vadeden "Kara kıta" Afrika'ya dönüyor

Bu amaçla hafta başında başkent Londra'da düzenlenen İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi, 21 Afrika ülkesinden iş adamlarını İngiliz meslektaşları ile bir araya getirdi

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Departmanı verilerinden derlenen bilgilere göre zirve kapsamında toplam hacmi 6,5 milyar sterlin olan 27 anlaşma yapıldı

(Gökhan Kurtaran/Londra)

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Kaynak: AA