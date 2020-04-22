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Fahrettin Koca, Türkiye, Ankara, Güncel

GÜNDEM / 22 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

22.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:02
GÜNDEM / 22 Nisan 2020

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye'nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB ülkelerinin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların tahliye operasyonunun detaylarını AA'ya anlattı:

"Şu anda 73 ülkeden müracaat eden 26 bine yakın vatandaşımız var. Bu daha da artarak devam ediyor"

"Bir önceki ve şu an devam eden operasyonlara baktığımızda, vatandaşlarımız 73 ilimizde 87 yurdumuzda misafir ediliyor"

"(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık yatırımları ile şehir hastaneleri ile kendinden emindi. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu altyapıyı organize etti. Bu noktada çok ciddi şekilde bütün dünyaya örnek teşkil ettik"

"İnşallah bayrama kadar bu virüsle mücadelede çok ciddi bir yol almış oluruz ki öyle tahmin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız belki birçok şeyin de yeniden canlanabileceği bir ortamda ikinci bir bayramı da yaşamış olurlar diye ümit ediyoruz"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Türkiye'deki Kovid-19 tedbirleri yerleşik yabancılara güven veriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde nüfusun yüzde 10'unu oluşturan 82 ülkeden yerleşik yabancılar, yaşamak için tercih ettikleri Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbirleri takdirle karşılıyor

Rus Elena Rudakova:

"Alanya'da, Türkiye'de yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Duyduğum, gördüğüm kadarıyla diğer ülkelerde ABD dahil durum vahim ama Türkiye'de ve Alanya'da gayet ciddi bir kontrol var"

Alman Ursula Greune:

"Polis ve zabıta ekipleri, ilaç ve de diğer ihtiyaçlar konusunda yardımcı oluyor"

(Mustafa Kurt/Antalya)

3- Orman Genel Müdürlüğü 18 bin personelle yangınla mücadeleye hazır

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde 1072 arazöz, 281 su tankeri, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer, 473 diğer araç-iş makineleri dahil toplam 2 bin 597 aracımız ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin memur olmak üzere 18 bin 545 personelimiz görevleri başında bulunuyor"

"Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesinde havadan destek sağlanması için de bu yıl 6 idare helikopterinin yanı sıra 25 yangın söndürme helikopteri görev yapacak"

(Enes Duran/Ankara)

***

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Kaynak: AA

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