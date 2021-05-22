GÜNDEM / 22 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güzelyurt'ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne iştirak edecek, Vadili Belediye Başkanlığını ziyaret ve halkla sohbet edecek, Türkiye-Gençlik Buluşması programına katılacak.

(KKTC/14.00/16.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'de ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor-Altay ve Yılport Samsunspor-Altınordu ikinci maçları yapılacak, finalistler belli olacak.

(İstanbul/18.00/Samsun/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi Gaziantep'in ev sahipliğinde sürecek. Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, Azerbaycan'ın Karabağ ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımlarıyla karşılaşacak.

(Gaziantep/10.00/17.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

5- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek.

(Budapeşte)

6- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalara devam edilecek.

(Üsküp)

7- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda, katada Dilara Bozan, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve Kumite Milli Takımı final, kumite 61 kiloda Merve Çoban ve 68 kiloda Eda Eltemur üçüncülük mücadelesi verecek. Erkeklerde, katada Ali Sofuoğlu, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş final, kumite 67 kiloda Burak Uygur üçüncülük maçına çıkacak.

(Porec)

ÖZEL HABER

1- YÖK, uluslararası soykırım suçlarını araştırmak üzere enstitü kuruyor

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsünde asılsız Ermeni soykırımı iddialarının yanı sıra Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinde insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor

Soykırım suçları, enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınacak ve sonuçlar ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak

Baskı ve zulme maruz kalan ülkelere, talep edilmesi halinde gerekli bilimsel destek verilecek

Türk akademisyenlerin yanında yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanan enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına 27 Mayıs Perşembe yapılacak sunumların sonucunda karar verilecek

(Selma Kasap-Ankara)

2- Yerli bot, "Mavi vatan"ın koruyucu kartalları için göreve hazır

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak yerli üretim 122 sahil güvenlik botunun ilki tamamlandı

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç:

"Seri üretime geçme aşamasına geldik. Yaklaşık 6 yıl boyunca her iki ayda bir 6 botun üretimi ve teslimini gerçekleştireceğiz"

"Türk kara sularında üç denizimizde ve büyük göllerimizde mülteci faaliyetleri ile kaçakçılığın önlenmesinde güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılacak"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- "Turizmin başkenti" Antalya, mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada söz sahibi

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2021 Mavi Bayrak Ödülleri verilerine göre, İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de bu yıl 213'ü Antalya'da olmak üzere 519 plajda mavi bayrak dalgalanacak

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren:

"Kentin altyapı olanaklarının fazla olması, plajların ve işletmelerin kalitesi, Antalya'nın dünya birincisi olmasında önemli rol oynuyor"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı