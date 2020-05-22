GÜNDEM / 22 Mayıs 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM / 22 Mayıs 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katılacak.

GÜNDEM / 22 Mayıs 2020
22.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:59

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yapacak.

(Şanlıurfa/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), vefatının birinci yılında Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında anılacak.

(Bayburt/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ankara Şehir Hastanesi, pandemiyle mücadelenin merkezi oldu

Hastanenin farklı birimlerinde çalışan binlerce sağlık çalışanı, hastalığın teşhisi, hastanın izole edilmesi ve gerekli testlerin yapılmasında özverili bir çalışma sergileyerek salgının seyrini değiştirdi

Son teknolojiyle donatılan hastanede, kirli havanın absorbe edildiği negatif basınçlı yoğun bakım üniteleri sayesinde bugüne kadar hiçbir sağlık çalışanına Kovid-19 bulaşmadı

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel:

"Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 5 bin 500 hasta takip ettik. Yüksek bir iyileşme oranıyla büyük çoğunluğunu taburcu ettik"

"Şehir hastanelerinin yüksek kapasitesinin bu olağanüstü durumlarda hastalarımızı yönetmek noktasında çok büyük avantaj sağladığını yaşayarak gördük"

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç:

"Günde yaklaşık 900 ila 1200 test çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 bine yakın test çalıştık. Ortalama 5-12 saat arasında sonuç veriyoruz"

(Aybüke İnal/Ankara)

2- "Karantina obezitesine" dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay:

"Kovid-19 salgını ve karantina sürecinde koronavirüs anksiyetesi, depresyon ve yeme bozukluğu gibi sebeplerle aşırı yemek yeme sonucunda kilo alma ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kişilerin yaşadığı yoğun strese bağlı salgılanan kortizol hormonundaki artış ile vücutta yağ birikimi ve kilo artışı da söz konusudur"

"Unutmayalım ki Kovid-19 pandemisi bir gün bitecek ama bu süreçte ortaya çıkan 'obezite pandemisi' ise daha kalıcı olacak ve bugünden tahmin edemeyeceğimiz şekilde ciddi etkileri ortaya çıkabilecektir"

(Hatice Şenses/İstanbul)

3- Kovid-19'dan kurtulan İzmirli çiftin ilk işi plazma bağışı oldu

Yeni tip koronavirüs teşhisi konulduktan sonra tedavileri evde takip edilen Ercan ve Didem Çınar çifti, iyileştikten sonra Türk Kızılaya plazma bağışladı

Ercan Çınar:

"Yoğun bakımda tedavi olmak için getirilen hastaları ve yakınlarını gördüm. O manzaradan çok etkilendim. Normalde iğne olmaktan çok korkarım ama iyileşmem durumunda bağışçı olmam gerektiğini anladım"

Didem Çınar:

"Bir hayat kurtarmaya vesile olduğumuz için çok sevinçliyiz. Bu hastalık nedeniyle zor bir süreç geçirdik ama inşallah bizim verdiğimiz plazma sayesinde hastalar yoğun bakımlarda sağlığına kavuşacak"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı Haber
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın Haber
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi Haber
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Onur Saylak Acun Ilıcalı Gülçin Ergül
Spor Neymar Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: GÜNDEM / 22 Mayıs 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 09:02:14. #1.14#
title