GÜNDEM / 22 Haziran 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul oturumunun açılış konuşmasını yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul oturumunun açılış konuşmasını yapacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Antalya/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarını inceleyecek, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği"nin Radisson Blu Hotel'de yapılacak 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Sayıştay Başkanı seçimi ile RTÜK'te üç üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimleri yapılacak, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, İller Bankası Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

(TBMM/15.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Mimar ve Mühendisler Grubu 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel sonuçları ile kütüphane istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve ve Gine Bissau'nun Büyükelçilik binalarının açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde üye ülkelerin eğitim bakanları bir araya gelecek, Eğitim ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantısı düzenlenecek.

(Roma)

3- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 3. maçlara devam edilecek. D Grubu'nda Çekya-İngiltere ve Hırvatistan-İskoçya karşılaşmaları yapılacak.

(Londra/Glasgow/22.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Dev şirketlerin yatırımlarıyla Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor

Huawei, Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile, TCL, Realme ve Vivo gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, son yıllarda Türkiye'ye yatırımlarını artırdı

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel:

"Bu yatırımlar sayesinde birçok vatandaşımıza iş imkanı sunulmaktadır"

"Büyük telefon şirketleri Türkiye'de üretime başladığı vakit, ihtiyaç duydukları birçok ürünü yine Türk firmalarından temin edeceklerdir"

"Bu yatırımlar sayesinde Türk mühendis ve teknisyenler de bu teknolojinin nasıl uygulandığını öğrenebilecek"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

2- Haziran yağışları ve serin hava çam balı üretiminde umutları artırdı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin:

"Çam balında şu an her şey olumlu gidiyor. Böceğin gelişimiyle ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor. Temmuz ayının 15'ine kadar hava şartlarının böyle gitmesi gerekiyor"

"Şu anki gidişata göre endişeli değiliz. Bu yılki beklentimiz arıcılarımızın yoğun bir şekilde çam balı üretmesi"

(Durmuş Genç/Muğla)

3- Kamu binalarının depreme dayanıklılığı ve enerji verimliliği artırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana uygulayıcısı olduğu "Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği" ile "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği" projelerine Dünya Bankasınca toplam 465 milyon dolar kredi desteği sağlandı

Projeler sayesinde kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi ve aynı zamanda enerji verimliliğinin artırılarak enerji faturaları ve zararlı karbon salınımlarının azaltılması hedefleniyor.

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tamer Toğanaş