GÜNDEM / 22 Eylül 2019

22.09.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.

Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşacak Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'İ ziyaretinin ardından Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.

(İstanbul/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) ziyaret edecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival sona erecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır/Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı; Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa'nın Nantes kentindeki son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Nantes/18.00) (Fotoğraflı)

3- Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

(Roma/18.30) (Fotoğraflı)

4- Süper Lig'de 5. haftaya Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.00/Ankara/16.30/Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Giresun/14.00/Eskişehir/16.30/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Marina Bay/15.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Alcaniz/14.00)

ÖZEL HABER

1- İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı üzerinden ulaşabilecek"

"Süre Hesaplama ve İzleme Programı ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

"Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2-Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı cephaneliğinin kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı

Saatler süren uğraşın ardından gasp ettikleri mühimmatı arabalarla taşıyan darbecilerin, bunların bir kısmını helikopterle başka birliklere ulaştırdığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı

(Tanju Özkaya/Ankara) (Görüntülü)

3 - "İmdat butonu", TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda bir tuşla 112, 115 ve 156 acil çağrı merkezlerine ulaşmalarını sağlıyor

Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner:

"Şiddetle karşıya karşıya kalan kadınların seslerini duyurmak için bulundukları ortamlardan 155, 112, 156'ya akıllı telefondan bir dokunuşla ihbar yapmasını sağlamak için bu uygulamayı geliştirdik. Yaklaşık 324 bin kişi uygulamayı telefonuna indirdi. 14 bin kadın da uygulama üzerinden ihbarda bulundu"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

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Kaynak: AA