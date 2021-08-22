GÜNDEM / 22 Ağustos 2021

Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı başlatacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesinde, üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/17.30)

3- Süper Lig'in 2. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'in 2. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor, MKE Ankaragücü-Kocaelispor ve Manisa-Denizlispor maçları yapılacak.

(Balıkesir/İstanbul/17.00/Ankara/19.15/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- PTT'nin e-skuter ile görevlendirdiği postacılar Türkiye'nin çevresini 2,3 kez dolaşacak kadar yol yaptı

İstanbul'da 18 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde "elektrikli skuter"lı postacıların toplam 197 bine yakın dağıtım gerçekleştirdiği bildirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı