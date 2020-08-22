GÜNDEM / 22 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 22 Ağustos 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa Buluşması'na katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi alanında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına...

GÜNDEM / 22 Ağustos 2020
22.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa Buluşması'na katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi alanında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına katılacak, Sıcaksu ve Yunuseli Eski Havaalanı Dönüşüm alanlarında inceleme yapacak.

(Bursa/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu, Alaca ve Çorum'da esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Çorum/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ve spor kompleksini ziyaret edecek, Yalova Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşacak. Bakan Kasapoğlu, yurt inşaatında incelemede bulunacak, Çiftlikköy Belediyesini ziyaret edecek.

(Yalova/13.30/14.30/15.00/15.30/16.15/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin olağan divan kurulu toplantıları online gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/13.30)

3- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Osijek/21.00)

ÖZEL HABER

1- Turizm sektörü "güvenli tatilde" iddialı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Türkiye güvenli tatilin adresi oldu. Bunu gelen yabancı tur operatörlerinden, yabancı ziyaretçilerden, gazetecilerden birebir dinledim"

"Türkiye dünyada Kovid-19 salgınına karşı tedbirler anlamında dünyanın en güvenli ülkesi konumunda"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Prof. Dr. Sadettin Korkmaz: "Karadeniz'de doğal gaz bulunması, petrol aramalarına da çok büyük bir ivme katacaktır"

"Karadeniz'de doğal gaza rastlanması, bundan sonraki çalışmalar için hızlandırıcı faktör olacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalara temel teşkil edecektir. Ayrıca, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının, petrol aramalarına da çok büyük bir ivme katacağına inanıyorum"

"Ülkemizde doğal gazın bulunması, yılda yaklaşık 13-14 milyar doların bütçemizde artı para olarak kalması demektir. Biz enerjide maalesef yüzde 90 civarında dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı azaltmak için de mutlaka öz enerji kaynaklarımızı bulmak zorundayız"

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)

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Kaynak: AA

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