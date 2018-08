Gündem / 22 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Van İl Başkanlığı bayramlaşma programına katılacak, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, Elazığ Şehir Hastanesi Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunacak, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Van/14.00/15.00/Elazığ/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla 23 Ağustos Perşembe günü yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçıyla ilgili müsabakanın oynanacağı Partizan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, son çalışmasını aynı statta yapacak.

(Belgrad/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- "Türkiye pazarı fırsatlarla dolu"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany:

"Genel olarak yatırımcının kur riski var ama bu tüm gelişmekte olan pazarlarda yaşanan bir risk. Tamamen güvende olmak diye bir şey yok. Her yer aşağı yukarı aynı. Bir şeyi geliştirip, büyütmek istiyorsanız daha çok uzun vadeli planlar yapılır. Türkiye pazarı gerçekten fırsatlarla dolu. Çünkü bu süre zarfında şirketi gerçekten büyütebilirsiniz"

"Piyasada önemli ölçüde büyüme potansiyeli var. Ülkenin demografisi yatırım için çok sağlıklı. Genç nüfus var, yeni ekonomi için gereken faaliyetlere yer var ve Türkiye'de pazar çok büyük. Vergi teşvik sistemi ve yasalar yeni işlerin kurulabilmesi için oldukça destekleyici"

"Gelecek 5 yılın tüm dünyada zor bir dönem olacağını düşünüyorum. ABD'nin ticaretle ilgili attığı adımlar bütün müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattı. Küresel ticarette bir belirsizlik var. Küresel ticaretin Dünya Ticaret Örgütü'nün altında belirli kurallarla yönetilmesi gerekir"

"Herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyle ilgili hükümde bulunabileceğine inanmıyorum. Hiç kimsenin diğerine zorbalık yapamayacağı bir dünya düzeni olması gerekiyor. Kimse kimseyi cezalandıramaz. Yarışabilirsiniz, rekabet edebilirsiniz ama cezalandıramazsınız"

"Dünyanın çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor çünkü ticaret çok kırılgan. ABD'deki ticaretin Kanada ve Meksika'ya ihtiyacı var. AB'nin avro ile çok ciddi başı dertte. İngilizler AB'den çıkıyor. Zor bir dönemden geçeceğiz ama bunun ardından dünya daha iyi bir yer haline gelecek"

(Handan Güneş/ İstanbul)

2- Eximbank ihracatçıya nefes aldıracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Türk Eximbank, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ihracatçıya sağladığı finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyara dolar yükseltti"

"İhracatçımıza Eximbank yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği verecek. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Dua tanelerinin ustası

Dualara vasıta kılınan, her bir tanesi, kimi zaman can sıkıntısını gidermek için parmaklar arasında dolaşan tespih, usta Hüseyin Çelik'in hünerli ellerinde adeta sanat eserine dönüşüyor

Meraklıları ve koleksiyonerler, Çelik'in, tornasından dökülen şaheser tespihlere sahip olabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor

Türkiye'nin en önemli ustalarından Yusuf Özgen'in öğrencisi olan Çelik'in, Osmanlı'dan günümüze 181 parçalık tespih koleksiyonu bulunuyor

Hüseyin Çelik:

"Tespih bir kültürdür, bir magandalık aracı değildir. Hatta tespih verirken, müşterimiz o tespihi elinde sallıyorsa geri alıyorum. 'Bizde size göre tespih yok' diyerek, kibarca gönderiyorum"

"Tespihi ele alış şekli farklıdır. Sağ elinizle alırsınız, sol elinize yatırırsınız şöyle bir bakarsınız. Taneleri birbirine çarptırmazsınız. Taneleri teker teker çekip okşayacaksınız, çünkü o bir sanat. Siz onu salladığınız zaman benim kafama vuruyorsunuz. Benim orada bir haftalık emeğim var"

(Çiğdem Alyanak/ İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.