GÜNDEM / 21 Temmuz 2020
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GÜNDEM / 21 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

GÜNDEM / 21 Temmuz 2020
21.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP ve HDP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Sağlık, Aile, Çalışma, ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgını ile ilgili çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak.

(TBMM/15.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e resmi ziyarette bulunacak.

(Niamey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final turunda Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor ve 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Antalya/20.00/22.00)

ÖZEL HABER

1- Bakanlık 61 bin 868 tekneyi sıkı takibe aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin önlenmesi için Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan yat ve tekneler anlık takip edilecek

Mavi kartı bulunduğu halde denize katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan 750 groston büyüklüğündeki bir gemiye yaklaşık 115 bin lira idari para cezası uygulanacak, geminin mavi kartı olmaması durumunda ise ceza miktarı 137 bin 109 lira olacak

Geminin büyüklüğü arttıkça karşılık gelen idari para cezası miktarı da yükselecek

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Online sağlık hizmetine ilgi salgın döneminde 4 kat arttı

Sesli sağlık asistanı Albert'in Kurucu Ortağı Recai Serdar Gemici:

"Tele sağlık, Kovid-19 etkisiyle büyük bir ivme kazandı. Albert Sağlık Asistanı, salgın döneminde aktif kullanıcı sayısını 4'e katladı"

"Şu an 15 binden fazla kayıtlı kullanıcıya sahip uygulamamız 4 bin kişiye günlük olarak tedavi takibi konusunda yardımcı oluyor"

"2018 yılında 34 milyar dolar büyüklüğe sahip global tele sağlık pazarının, 2026 yılında 185 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor"

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- Rusların vazgeçilmez "yazlık evleri Antalya" misafirlerini bekliyor

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı:

"Ruslar, valizlerini hazırladı, bekliyor. Bizler Türkiye'ye ve Antalya'ya çok alıştık. Antalya'yı yazlık ev olarak görüyoruz. Rusya'da herkes böyle düşünüyor"

Antalya'de yaşayan Rus Lena Vinogradov:

"Ruslar için Türkiye çok güzel ve özel bir ülke. Buraya gelmek için hazır olarak bekliyorlar. Uçuşların başlayacağı tarih açıklanır açıklanmaz, havalimanlarına koşacaklardır"

Yerleşik Rus Anton Orlov:

"Burada sadece otele kapanmıyoruz. Tarihi ve kültür turizmi açısından çok zengin bir kent. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

***

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Kaynak: AA

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